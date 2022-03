Koronavirusepidemia ei osoita vielä laantumisen merkkejä.

Työpaikoilla ja kouluissa jokainen näyttää nyt sairastavan koronaa vuorollaan. Lukujen valossa epidemia ei osoita laantumisen merkkejä. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tapaukset näyttävät monen viikon laskun jälkeen lähteneen uuteen nousuun.

Tämä oli odotettavissa, kun rajoitukset purettiin, etätyösuositus päättyi, ja kontaktien määrä kasvoi. Taudilta välttyneitä on edelleen niin paljon, että virukselle riittää uusia isäntiä ja emäntiä.

Koko Suomen mitassa erikoissairaanhoidon potilasmäärä on pysytellyt pitkään jokseenkin samalla tasolla. Perusterveydenhuollossa sairaalapotilaat ovat lisääntyneet, mutta heistä peräti puolella koronainfektio on sivulöydös.

Kuolemien määrä on epidemian laajuuden takia absoluuttisesti suurempi mutta suhteessa tartuntojen määrään paljon pienempi kuin ennen rokotuksia ja omikronaikaa. Virusta on liikkeellä niin paljon, että se saavuttaa myös monisairaat ikäihmiset, joille tauti on yhä hengenvaarallinen.

Vanhuksia pyritään nyt suojaamaan neljännellä rokoteannoksella. Kansallinen rokoteasiantuntijaryhmä suositteli sitä tällä viikolla 80 vuotta täyttäneille ja hoivakotien asukkaille, kun edellisestä rokotuksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Jo aiemmin neljättä rokotusta on suositeltu vakavasti immuunipuutteisille.

Nuoremmalle väestölle neljättä annosta tuskin harkitaan ennen ensi syksyä. Kovin tiuha rokottaminen ei tuota parasta vastustuskykyä, ja alle 80-vuotiaita kolmas annos suojaa yhä erinomaisesti vakavalta taudilta. Alle 40-vuotiaille kaksikin annosta antaa hyvän suojan. Sairastettu koronatauti vastaa yhtä rokoteannosta, eikä uutta rokotusta suositella heti taudin jälkeen.

Alle kuusikymppisillä rokotetuilla kuoleman riski koronataudin vuoksi on lähes olematon. Vanhimmalle ikäryhmälle rokottaminen ei valitettavasti tuota yhtä vahvaa immuunivastetta. Siksi neljäskään kierros ei estä kaikkia koronakuolemia.

Hauraita isovanhempia ei siis pidä mennä tapaamaan silloin, kun itsellä on infektio-oireita. Vanhuksia on syytä suojella, mutta täydellinen eristäminen on siihen liian julma keino. Se opittiin jo ensimmäisestä koronakeväästä.

