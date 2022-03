Pakolaisten on hyvä päästä pian kiinni tavalliseen elämään, kuten työhön ja kouluun.

Maahanmuutto­viraston on paras panna prosessinsa kuntoon. Vuonna 2015 Suomeen tuli 32 000 turvapaikanhakijaa pääasiassa Irakista ja Afganistanista. Tapahtumia kutsuttiin pakolaiskriisiksi. Se kävi hyvästä harjoituksesta, sillä nyt sisäministeriö arvioi, että Suomeen voi saapua tämän vuoden aikana Ukrainasta 40 000–80 000 pakolaista. Ellei sotaa saada loppumaan, määrä voi kasvaa paljon suuremmaksi.

EU on päättänyt, että ukrainalaisille myönnetään tilapäiseen suojeluun perustuva oleskelulupa. Yksityiskohtaisempia perusteluja ei tarvita. Suomessa päätöksen saaminen kestää silti keskimäärin kaksi viikkoa ja oleskelulupakorttia joutuu lisäksi odottamaan viikon.

Toimintaa kannattaa terästää ennen kuin isommat joukot tulevat. Nopeus olisi tärkeää, koska päätöksen saaneet saavat työskennellä Suomessa vapaasti. Moni saisi töitä heti ja aloittaisi mielellään pian, kuten Lena Feloniuk, jolla olisi jo työpaikka kääntäjänä (HS 29.3.). Opettajien ja tulkkien taitoja tarvittaisiin myös muiden tulijoiden auttamisessa ja lasten saattamisessa onnistuneesti koulutielle.

Suojelua on hakenut Suomesta tähän mennessä yli 14 000 Ukrainan kansalaista, joista vasta kymmenisen prosenttia on ehtinyt saada päätöksen. Puolet tulijoista on ollut lapsia ja aikuisista 85 prosenttia naisia.

Ukrainan pakolaisia on maassa enemmän, mahdollisesti parikymmentä tuhatta. Ukrainalaiset biometrisen passin haltijat pääsevät Schengen-alueelle ilman viisumia ja voivat oleskella täällä 90 päivän ajan. Moni on tullut sukulaisten luo eikä ole ilmoittautunut vielä mihinkään.

Suojelupäätöksen saaneet voivat majoittua vastaanottokeskuksissa tai hankkia itse asunnon. Mikäli pakolaisten määrä kasvaa, heitä valmistaudutaan majoittamaan myös tyhjinä oleviin asuntoihin, joita kunnat ovat tarjonneet käyttöön. Heillä on oikeus terveyspalveluihin ja koulupaikkaan.

Ukrainan pakolaiset eivät jaa mielipiteitä samalla tavalla kuin vuoden 2015 pakolaiskriisi. Kaikki ymmärtävät, ettei todellinen kriisi ole täällä vaan Ukrainassa. Tulijoiden hädän ymmärtämistä helpottaa, että se näkyy päivittäin televisiosta. Pakolaiset ovat tutun näköisiä, ja useimmat miehet jäävät puolustamaan kotimaataan. Ymmärrystä terästää sekin, että vaaran aiheuttaa Suomen oman suuren naapurin hyökkäys pienempään rajamaahan. Mieleen tulee helposti, että sama voisi tapahtua meille.

Useimmat ukrainalaiset toivovat ja odottavat sodan loppua ja pääsyä kotiin. Myös päätökseen vuoden mittaisesta tilapäisestä suojelusta sisältyy ajatus, että pakolaiset haluavat ja voivat palata omaan maahansa. Jos sota pitkittyy ja lisää kaupunkeja pommitetaan murskaksi, paluu viivästyy ja vaikeutuu.

Osasta pakolaisia voi tulla uusia suomalaisia. Heistä on toivottu jopa ratkaisua työvoimapulaan. Huijarit ja ihmiskauppiaat ovat pyrkineet hyötymään hädänalaisista, mikä on alhaista.

Oli oleskelu lyhyt tai pitkä, suojelun ideana on, että pakolaiset pääsevät toipumaan kokemuksistaan ja nopeasti elämään kiinni. Moni lapsi on jo aloittanut Suomessa koulun ja päässyt mukaan harrastuksiin. Päiväkotien suhteen kuntien linjassa on vaihtelua, mihin valtiolta tarvitaan selviä ohjeita.

Pakenemaan ovat pystyneet toimintakykyiset ihmiset, joilla on varaa matkaan. Käynnissä on pohdinta, kuinka turvaan autetaan myös haavoittuvimpia ryhmiä, kuten ilman huoltajaa jääneitä lapsia ja vammautuneita. Ukrainaan heitä ei voi mennä hakemaan, mutta Puolasta ja Moldovasta noutaminen kävisi päinsä. Suomenkin tulee olla valmis jakamaan Ukrainan lähinaapureiden taakkaa.

