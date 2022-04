Unkarin oppositiopuolueet ovat joutuneet typistämään poliittiset tavoitteensa Viktor Orbánin kaatamiseen.

Puolan ja Unkarin autoritaariset johtajat ovat tunteneet toisensa sukulaissieluiksi ja tukeneet toisiaan Euroopan unionissa. Molemmilta mailta on jäädytetty EU-rahoja oikeusvaltiorikkomusten vuoksi.

Sota Ukrainassa muistuttaa kuitenkin siitä, että Puola ja Unkari eivät ole yhtä puuta. Puolan Laki ja oikeus -puoluetta (PiS) ja Unkarin pääministeriä Viktor Orbánia erottaa suhde Venäjään: Puolalle Venäjä on vihollinen, mutta Unkari on Putinin edessä rähmällään. Kun Orbán vieraili helmikuussa Moskovassa, tuliaisina oli kaasusopimus ja päivitetty maine Putinin myötäilijänä.

Unkarissa on sunnuntaina parlamenttivaalit, joihin Ukrainan sota on lyönyt leimansa. Oppositio syyttää Orbánia Venäjän mielistelystä, mutta kriisiaikana kansa kaipaa vahvaa johtajaa. Orbán julistaa, että Unkari voi pysyä sodasta erossa vain hänen johdollaan. Unkari ei salli asekuljetuksia Ukrainaan maan läpi. Orbán tietää kuitenkin, ettei voi yksin haastaa EU:n pakoterintamaa. Myös Naton taisteluosasto kelpasi Unkarille.

Orbán on johtanut Unkaria yhtäjaksoisesti 12 vuotta. Sinä aikana hän on betonoinut vallan lähipiirilleen oikeuslaitosta myöten. Uhostaan huolimatta Unkari ei eroa EU:sta, sillä Orbánille EU on rahaa – vaikka EU onkin nyt saanut jäädytettyä Unkarin EU-rahat. Myös Orbánin Fidesz-puolueen äänestäjille tärkeintä on oma kukkaro: hallitus jakaa vaalien alla mojovia veronpalautuksia.

Vaaleja on vaikea pitää vapaina. Fidesz hallitsee poliittista ilmatilaa, sillä vapaata mediaa ei juuri ole. Oppositio on joutunut typistämään poliittiset tavoitteensa Orbánin kaatamiseen. Keskenään hyvin erilaisten puolueiden yhteinen pääministeriehdokas Péter Márki-Zay on varsin suosittu, vaikka sota Ukrainassa on nostanut Fideszin suosiota.

Jos oppositio voittaa, edessä on demokratian jälleenrakennus. Se on hidasta, sillä Fideszin valtamonopoli on suunniteltu kestämään, vaikka valta parlamentissa vaihtuisi. Vaikka Orbán voittaisi, hän ei voi enää laskea sen varaan, että EU:n huomio olisi pysyvästi muualla ja Puola Unkarin tukena. EU löysi juuri voimansa ja muisti arvonsa. Orbánille se on huono uutinen, unkarilaisille hyvä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.