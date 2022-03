Suojelupoliisin eli Supon mukaan suomalaisten on nyt varauduttava erilaisiin vaikuttamisyrityksiin erityisesti Nato-keskusteluun liittyen.

Venäjän Ukrainassa käymä avoin sota vaikuttaa myös Suomen turvallisuuteen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Suojelupoliisin eli Supon mukaan suomalaisten on nyt varauduttava erilaisiin vaikutta­misyrityksiin erityisesti Nato-keskusteluun liittyen. Supo pitää erilaisia Venäjän kyber- ja informaatio-operaatioita suorastaan todennäköisinä. Kyber­iskut voivat sen mukaan olla tavanomaisia palvelun­estohyökkäyksiä vakavampiakin ja kohdistua esimerkiksi energianjakeluun.

Supo ei sulje pois muitakaan mahdollisia häirintä- ja vaikuttamiskeinoja. Venäjän hybridivaikuttamisen kirjo on laaja, kuten monissa Euroopan maissa on havaittu. Venäjän tiedustelupalveluiden keinovalikoimaan on kuulunut myös väkivalta.

Supo esitteli näitä näkemyksiään tiistaina, kun se julkaisi vuoden 2021 vuosikirjansa. Se on Supon vuosittain julkaisema katsaus Suomen kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä ilmiöistä.

Suomen onneksi hyökkäys Ukrainassa on edennyt Venäjän suunnitelmia huonommin. Siksi Venäjän Suomen-vastaisessa toiminnassa ei ole Supon mukaan havaittu merkittäviä muutoksia, kun Venäjän huomio on Ukrainassa ja oman maan asioissa. Tilanne voi muuttua nopeastikin, mutta siihen on mahdollista varautua. Tavallisten ihmisten osalta se tarkoittaa, että on hyvä miettiä, ketä ja mitä uskoo. Supon arvio on karu, mutta pelkoa on syytä välttää. Kylmäpäisyys on valttia.

Venäjän lisäksi Suomi kiinnostaa erityisesti Kiinan tiedustelijoita, mutta myös muut autoritaariset valtiot ovat aktiivisia. Ne harjoittavat myös niin sanottua pakolaisvakoilua, jolla ne yrittävät kontrolloida maasta paenneita kriitikoitaan. Kiina esimerkiksi yrittää painostaa uiguuripakolaisia myös Suomessa. Suomessa pakolaisvakoilua ei ole kriminalisoitu. Pakolaisvakoilun sietäminen rikkoo kuiten­kin pakolaisten oikeuksia, joten sitä ei pitäisi sietää.

