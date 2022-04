Keskinäinen luottamus on säilynyt, vaikka maailma on muuttunut

Suomalaiset tuntevat toisiaan ja hallintoa kohtaan luottamusta, joka vahvistuu kriiseissä. Ero vaikkapa Venäjään on valtava.

Helsingin Sanomien piparkakkukisan finaaliin päässeet teokset julkistettiin joulukuun puolivälissä 2019. Teokset toivat esiin, mitä merkittävää Suomessa tapahtui noina aikoina.

Teoksissa kuvattiin ilmastomielenosoituksia, Helsingin katutyömaita, Raide-Jokerin rakentamista, Postin lakkoa ja Suomen ja Liechtensteinin välistä jalkapallo-ottelua. Lasten sarjassa jatkoon pääsi teos, johon oli ikuistettu kansan huomion kerännyt tapaus: kettu, joka juoksi Valtioneuvoston linnan ohi joulukuun alussa.

Pari päivää aikaisemmin työnsä linnassa oli aloittanut Sanna Marinin (sd) hallitus.

Jälkikäteen näyttää siltä, että Marinin hallituksen ohjelma ammensi teemansa piparikisan maailmasta. Mukana oli tietysti kroonisia huolia ilmastonmuutoksesta kestävyysvajeeseen, mutta iso osa huomiosta kohdistettiin saman tyyppisiin pehmeisiin huoliin kuin aina aiemmissakin hallitusohjelmissa: esimerkiksi oikeusvaltioperiaatteisiin, arjen turvallisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Tuon joulukuun jälkeen Suomeen on iskenyt koronaviruspandemia, valmiuslakia on käytetty ja Uusimaa on eristetty. Hallituksen käskyllä ravintolat ja kulttuuritilat on pantu kiinni. Vanhuksia on suljettu hoitokoteihinsa ja lapset on otettu pois kouluistaan.

Suomi on havainnut myös ikiaikaisen, sukupolvelta toiselle siirtyvän pelon toteutuvan. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Venäjän lukuisat sotarikokset ovat tehneet selväksi, että Suomen itänaapuri on laajentumishaluinen roistovaltio, joka kunnioittaa vain voimaa. Suomi kääntää suuntaansa ja on matkalla puolustusliitto Natoon. Kaikki merkittävät puolueet ovat muuttaneet tai muuttamassa turvallisuuspoliittista linjaansa.

Vaikka ei yrittäisikään arvioida Marinin hallituksen menestystä, on selvää, että sen lyhyelle taipaleelle on osunut valtava murros. Kaksi ja puoli vuotta kriisiä, joka todennäköisesti vain jatkuu, sillä Venäjään kohdistettujen pakotteiden ja vastapakotteiden ikävät vaikutukset tavallisten suomalaisten arkeen ovat vasta tulossa. Eikä sitäkään tiedetä, miten Venäjä reagoi mahdolliseen Nato-hakemukseen.

Mutta maailman onnellisin maa on edelleen maailman onnellisin maa. Niin se oli vuonna 2019 julkistetussa kuin tänä vuonnakin julkistetussa mittauksessa.

Suomen kansallisaarre on luottamus. Suomalaiset tuntevat toisiaan ja hallintoa kohtaan luottamusta, joka vain vahvistuu kriiseissä. Ero vaikkapa Venäjään on valtava. Venäjä elää kroonisessa luottamuspulassa. Luottamus ei yllä perheen ulkopuolelle, ja hallinto saa valtansa väkipakolla ja uhkailemalla.

Pelko luo onnettoman kansan, kovan hallitsijan ja kansalliselle yhtenäisyydelle hauraan kuoren. Venäjä oli ennen sotaa tehdyssä onnellisuusmittauksessa sijalla 74.

Kun Venäjä on suunnannut hybridioperaatioitaan Suomeakin vastaan, se on yrittänyt varastaa kansallis­aarteesta. Esimerkiksi koronavirusta, maahanmuuttajia, mediaa ja koronavirusrokotuksia koskevien valheiden levittämisellä on yritetty rikkoa kansalaisten keskinäistä luottamusta ja hallinnon legitimiteettiä. Suomessa touhu on sujunut heikosti, sillä luottamus on täällä vahva.

Suomalaiset osaavat erottaa totuuden valheesta, ja hybridioperaatioihin mukaan lähteneitä suomalaisia pidetään maanpettureina.

Joulukuun 2019 hallitusohjelmassa lopulta tärkeätä olikin se osuus, joka näyttää piparikisan tasoiselta pohdinnalta. Kun huolehditaan siitä, että luottamus, oikeudenmukaisuus ja arjen turvallisuus säilyvät, Suomi kestää isotkin murrokset.

Kettu juoksee vastakin Helsingin keskustassa. Onnelliselle kansalle tapaus on niin merkittävä, että siitä tehdään kilpaa pipareita esiteltäväksi muille onnellisille.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.