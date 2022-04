Poliitikkojen on todella ymmärrettävä Suomen Nato-jäsenyyden potentiaalinen hinta, jotta he seisovat jäsenyyttä koskevan päätöksen takana pahan paikan tullenkin.

Vielä tammikuussa pääministeri Sanna Marin (sd) piti Suomen Nato-jäsenyyttä tällä vaalikaudella epätodennäköisenä. Nyt sekä Marin että presidentti Sauli Niinistö ovat keskustelleet Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa yksityiskohtia myöten siitä, miten Nato ja sen jäsenmaat menettelisivät, jos Suomi jättäisi jäsenhakemuksen.

Vuoden jatkon Naton pääsihteerinä juuri saanut Stoltenberg voi vaikuttaa hakuprosessissa moneen asiaan, muttei kaikkeen. Hakuvaihe olisi historiallisen lyhyt, mutta yön yli Suomesta ei Nato-maata tulisi. Nato-maita on 30, ja kunkin maan parlamentti ratifioisi jäsenyyden. Tämä veisi luultavasti joitakin kuukausia.

Nato-prosessissa on Suomessa kiireen tuntu, mutta hakemuksen ajoitus suhteutuu Ukrainan sodan tapahtumiin. Jos sota laajentuisi Naton ja Venäjän väliseksi, Suomen tuskin kannattaisi jättää hakemusta Naton päänvaivaksi.

Nato-maat kuitenkin ymmärtävät Suomen kiperän tilanteen. Neuvoja Nato ei tarjoa, vaan Suomen on tehtävä kansallista etuaan koskevat ratkaisut itse. Natolle Suomen ja mahdollisesti myös Ruotsin Nato-jäsenyys olisi Ukrainan sodan sivutuote ja yllätyksenä tullut pr-voitto.

Kansalaiset ovat tehneet Venäjän aggressiosta johtopäätöksensä. Yli 60 prosenttia suomalaisista kannattaa Nato-jäsenyyttä. Luottamus Venäjään ei palaa. Koskaan aikaisemmin ei ole yhtä konkreettisesti pohdittu esimerkiksi kemiallisten aseiden ja ydinaseiskun uhkaa Suomelle.

Myös puolueet ja eduskuntaryhmät ovat pitkällä omissa arvioissaan Suomen Nato-jäsenyyden seurauksista. Kiirastorstaina eduskunta saa virkamiesten laatiman turvallisuuspoliittisen selonteon, jota kansanedustajat alkavat käsitellä eri valiokunnissa.

Päätöksentekoon halutaan sitouttaa kaikki. Se on tärkeää jo siksi, ettei rivistä livetä, kun Venäjä yrittää horjuttaa suomalaisten turvallisuuspoliittista itseluottamusta. Konsensusta tiivistetään puhemies Matti Vanhasen (kesk) johtamassa puolueiden puheenjohtajien ja ryhmänjohtajien Nato-seurantaryhmässä. Kun kaikki ovat päätöksessä mukana, siitä ei voi syyttää muita.

Eduskunta muodostaa kantaansa Nato-jäsenyyteen lähiviikkojen kuluessa. Presidentin ja hallituksen yhteinen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta voisi silti esittää milloin vain Nato-jäsenyyden hakemista – ja lopulta hakupäätöksen sinetöisi eduskunta. Jos päätös hakemisesta osuu alkukesään, Suomen ajoitus tarjoaisi Nato-maille mahdollisuuden keskustella Suomen Nato-jäsenyydestä Naton huippukokouksessa Madridissa kesäkuun lopussa.

Voi myös olla, että Suomen oma prosessi vie pidempään. Tavoitteena on yhteinen ymmärrys siitä, mitä Nato-Suomella on edessään. Prosessin venymisessäkin olisi riskinsä. Vaarallisinta Suomelle olisi joutua nappulaksi muiden peliin.

Suomen Nato-prosessissa oleellista on hakemisen oikea ajoitus, valmius vastata Venäjän vastatoimiin sekä laaja yhteinen ymmärrys siitä, mihin Suomi Natossa sitoutuu.

Venäjälle Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys olisi valtava arvovaltatappio. Estääkseen Suomen liikkeet Venäjä voi käyttää myös sotilaallista voimaa. Toki Venäjä ymmärtää, että Suomen pelottelu lisäisi Naton kannatusta. Silti Venäjä ei jättäisi vastaamatta Suomen Nato-jäsenyyteen.

Poliitikkojen on todella vakavasti ymmärrettävä Suomen Nato-jäsenyyden potentiaalinen hinta. Kaikkia riskejä ei käsitellä julkisesti, mutta Venäjän todennäköisesti hyvin ikävät vastatoimet on käytävä läpi, ne on sitouduttava sietämään ja niihin on valmistauduttava vastaamaan päättäväisesti.

Myös Naton jäsenenä Suomen saamalla tuella olisi rajansa. Muistaa täytyy myös, että Natossa Suomella on oltava valmius toimia Naton joukoissa ja operaatioissa. Näin suuren ja paineisen päätöksen äärellä Suomessa ei ole aikoihin oltu.

