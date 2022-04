Vastaisuudessa maksuhäiriömerkintä poistetaan rekisteristä kuukauden kuluttua velan suorittamisesta. Tähän asti merkinnän poistumista on joutunut odottamaan jopa useamman vuoden.

Eduskunta käsittelee parhaillaan uudistusta, joka nopeuttaa maksuhäiriömerkintöjen poistumista luottotietorekisteristä. Vastaisuudessa maksuhäiriömerkintä poistetaan rekisteristä kuukauden kuluttua velan suorittamisesta. Tähän asti merkinnän poistumista on joutunut odottamaan jopa useamman vuoden.

Hallituksen esityksellä on eduskunnassa laaja tuki. Nykyistä tilannetta on pidetty epäoikeudenmukaisena ja kohtuuttomana, kun maksuhäirintämerkintä on jäänyt häiritsemään elämää pitkäksi aikaa, vaikka velka on hoidettu.

Maksuhäiriömerkintä voi estää esimerkiksi vuokra-asunnon, vakuutuksen tai puhelinliittymän saamisen. Muutoksen ajajat ovat vedonneet myös Ruotsia koskevaan tutkimukseen, jonka perusteella maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentäminen lisäsi selvästi työllisyyttä ja liikkuvuutta alueiden välillä, paransi ansioita ja kasvatti luotonantoa.

Uudistuksen myötä poistuu myös pidentämissäännös, jonka nojalla uuden maksuhäiriömerkinnän vuoksi vanhempia merkintöjä on voitu pitää rekisterissä pidempään. Sillä on vaikutusta, sillä merkinnän saaneilla niitä on keskimäärin 15 yhtä aikaa.

Silti mittakaava on hyvä tiedostaa. Maksuhäiriömerkintä on lähes 400 000 ihmisellä, mutta uudistus auttaa eniten niitä, jotka suorittavat kaikki maksuhäiriöihin johtaneet velkansa. Heidän tilanteensa on kohtuuton, mutta heitä on vain noin 10 000.

Seuraava tärkeä uudistus on jo vireillä. Hallitus jätti helmikuussa eduskunnalle esityksensä positiivisesta luottorekisteristä, jossa velallisen kaikki velat olisivat luotonantajien nähtävillä.

Muutokset ovat tärkeitä askelia, joilla vakavaksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi muodostunutta ylivelkaantumista yritetään hillitä. Taistelu ei kuitenkaan ole helppo.

Pikalainamarkkinoille on tullut uudenlaisia luottoja, jotka näyttävät kasvattavan ylivelkaantuneiden velkasummia. Ongelmana ei siis ole vain vastuuton lainan ottaminen vaan myös vastuuton lainan tarjoaminen.

