Tunisian nykyinen presidentti Kais Saied on keskittänyt järjestelmällisesti valtaa itselleen. Tällä viikolla hän hajotti parlamentin.

Joulukuussa 2010 tunisialainen katukauppias Mohamed Bouazizi sytytti itsensä palamaan hermostuttuaan poliisin nöyryyttävään käytökseen. Teko käynnisti arabikevääksi kutsutun tapahtumaketjun. Siinä köyhyyden, näköalattomuuden ja leivän kallistumisen suututtamat ihmiset nousivat diktaattoreja vastaan useissa arabimaissa.

Egyptin diktaattori Hosni Mubarak kaatui, mutta tilalle nousseen muslimiveljeskunnan kausi päättyi pian sotilasvallankaappaukseen. Syyriassa alkoi verinen sisällissota, jonka diktaattori Bashar al-Assad lopulta voitti Venäjän tuella. Libyan diktaattorin Muammar Gaddafin kuolema taas sai Vladimir Putinin uskomaan, että länsi yrittää kaataa hänetkin.

Nyt kehä on kiertymässä umpeen. Tunisiassa demokratia on sinnitellyt tähän asti, vaikka presidentti Kais Saied on keskittänyt valtaa itselleen. Tällä viikolla Saied hajotti parlamentin, joka oli kumonnut hänen asetuksiaan. Samaan aikaan Ukrainan sota nostaa vehnän hintaa, kansa on vihainen – ja katukauppiaiden epätoivo kasvaa.

