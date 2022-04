Suomessa ei ole työmarkkinoiden tunnustamaa toimijaa, joka arvioisi palkkakehitystä yhteiskunnan kokonaisedun kannalta.

Palkkapolitiikka on perinteisesti ollut sukua solidaarisuuteen liittyville kysymyksille. Näinhän juuri nyt mietitään, kun pohditaan, mikä on oikea korvaus koronaviruspandemiaa vastaan etulinjassa pienellä palkalla kamppailleille sairaanhoitajille.

Taloustiede kertoo toisenlaista tarinaa: yhteisvaluutassa mukana olevalle, viennistä elävälle maalle kilpailukyvyn säilyttäminen on ensisijaista, joten palkkojen on sopeuduttava tähän tavoitteeseen. Lopulta tämäkin lähtökohta palautuu solidaarisuuteen. Jos palkat eivät jousta, työllisyys joustaa – eli työttömyys kasvaa –, ja lopulta Suomen on entistä vaikeampaa maksaa julkisen sektorin palkkoja ja tulonsiirtoja.

Taloustieteen lähtökohta muuttui näkyväksi vuoden 2007 palkkakierroksella, kun sairaanhoitajien palkat otettiin eduskuntavaalien teemaksi. Suomen Pankki laski jälkikäteen, että Suomen kilpailukyky kärsi selvästi tuolloisen palkkakierroksen jälkeen.

Voi tietysti tulkita niinkin päin, että palkkojen nousu ei pilannut kustannuskilpailukykyä ja vika oli siinä, että Suomen tuottavuus oli päästetty heikentymään. Niin tai näin, vaivoja kuitenkin helpotettiin työvoimakustannuksia sopeuttamalla.

Toinen palkkoihin liittyvä teoria tunnetaan nimellä Baumolin tauti. Sillä tarkoitetaan ilmiötä, jossa heikon tuottavuuden aloilla palkat nousevat samaa tai kovempaa tahtia kuin hyvän tuottavuuden aloilla.

Baumolin taudista puhutaan yleensä, kun ruoditaan julkisen sektorin tuottavuutta, joka on usein heikompi kuin yksityisellä sektorilla. Esimerkiksi hyvinvointipalveluiden julkinen tuotanto on työvoimavaltaista ja osin lakisääteistä, joten tuottavuuden kehittäminen on vaikeaa. Tavaroiden tuotannossa tuottavuutta on helpompi kasvattaa – vaikkapa lisäämällä automaatiota.

Jos julkisen sektorin palkkakehitys ylittää pitkällä aikavälillä yksityisen sektorin palkkojen kehityksen, yksityisen sektorin kyky rahoittaa julkisia palveluita vaarantuu ja kansantalouden kestävyys heikkenee.

Perjantaina alkaneessa hoitoalan lakossa hoitajat vetoavat ymmärrettävästi solidaarisuuteen. Talouden tuntijat taas muistuttavat, että lakkoon menneiden palkkavaatimukset tuottavat Baumolin tautia ja sopivat huonosti yhteisvaluutan oloihin.

Pitkäaikaisesti palkkatason jäykistävä, vientiteollisuuden tason pysyvästi ylittävä ja takuuvarmasti muihin julkisen sektorin palkkavaatimuksiin liukuva sopimus ei sovi velkaantuvalle vientitaloudelle.

Ongelma Suomessa on, että meillä ei ole sellaista työmarkkinaosapuolten tunnustamaa toimijaa, joka mittailisi, millaiset palkkavaatimukset sopivat kulloinkin kansantalouden suorituskykyyn ja kuinka suureen solidaarisuuteen milloinkin on varaa.

Ruotsissa tällaisessa tehtävässä on ollut nyt 25-vuotisjuhlaansa viettävä Industriavtalet ja järjestelyn tukena Medlingsinstitutet. Ruotsissa näin tuotettu tilannekuva on auttanut harjoittamaan sellaista palkkapolitiikkaa, joka on tukenut työllisyyttä ja palkkakehitystä sekä sopinut kansantalouden suorituskykyyn. Julkinen puoli on neuvotellut sopimuksensa teollisuuden – ensisijaisesti vientiteollisuuden – tuottavuuden mukaisesti. Työmarkkinoilla on keskitytty reaalipalkkojen nostamiseen ja työrauhan säilyttämiseen.

Suomessa Suomen Pankki on joutunut ottamaan roolia tällä sektorilla. Se huomattiin, kun kilpailukykysopimusta rakenneltiin keskuspankin tekemien, Suomen kustannuskilpailukykyä mittaavien laskelmien pohjalta. Silloin laskelmiin sitouduttiin vain hetkeksi ja pakon edessä, kun Suomi ei muuten päässyt irti taantumasta.

Pitkän aikavälin vapaaehtoinen sitoutuminen kansantalouden parhaaseen on Ruotsin tie ja linja, joka voisi auttaa Suomeakin.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.