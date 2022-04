Rajojen turhista koronatoimista on syytä luopua

Suomi jatkaa edelleen koronaviruksen vuoksi asetettuja maahantulorajoituksia. Kaikilta maahan saapuvilta vaaditaan tartuntatautilain nojalla todistus täydestä rokotesarjasta, sairastetusta koronavirustaudista tai negatiivisesta testituloksesta.

Sisärajaliikenteessä, satamissa ja lentokentillä sääntöä valvotaan pistokokein. Jos todistusta ei ole, tulija määrätään pakolliseen koronatestiin. Ulkorajoilla muista kuin Schengen-maista tulevilta ulkomaalaisilta todistus tarkastetaan aina. Ilman sitä ei pääse Suomeen.

”Oikeastaan puolet EU-maista on jo jättänyt pois kaikki rajatoimet. Tautia on joka puolella, ja kaikki halukkaat on rokotettu. Mikä niiden rajatoimien funktio enää on”, kysyi THL:n johtaja Mika Salminen (MTV-uutiset 5.4.).

Kysymykseen on helppo yhtyä. Koronatilanne on vakava, mutta rajoitusten pitää olla hyödyllisiä. Nyt rajoilla on kallis päivystysjärjestelmä, joka ei estä uusien muunnosten leviämistä.

