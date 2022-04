Maailman vahvin ase on dollari

Venäjällä on ydinaseita, mutta Yhdysvalloilla on kaikkien ydinaseiden äiti, dollari – ja sitä voi käyttää ilman, että maapallo tuhoutuisi.

Venäjä otti tällä viikolla askeleen kohti maksukyvyttömyyttä. Maa ilmoitti maksavansa dollarimääräisiä velkojaan ruplissa. Joitakin velkoja Venäjä voi velkaehtojen mukaan maksaa ruplilla tietyissä poikkeuksellisissa tilanteissa, mutta nyt maksuun tulleet velat eivät sellaisia olleet. Koska ne eivät olleet ruplilla maksettavia, maksukyvyttömyyttä edeltävä harkinta-aika alkaa juosta.

Venäjä on pakotteiden aikana maksanut jo velkojaan dollareissa, mutta niin, että Yhdysvallat on antanut luvan ottaa rahaa erääntyvien lainojen hoitoon Venäjän keskuspankin jäädytetyistä varoista. Yhdysvallat tukki nyt tämänkin tien.

Venäjä on saanut rahoitusta Ukrainan sotaan lännen kanssa käymästään energiakaupasta. Kun velkoja ei enää voi kuitata jäädytetyistä varoista eivätkä ruplat kelpaa, osa sotakuluihin menevästä kovasta valuutasta alkaa ohjautua vaarattomampaan tarkoitukseen: velkojen hoitoon. Tai sitten Venäjä tosiaan suistuu maksukyvyttömyyteen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on halunnut nostaa maansa vakavasti otettavaksi mahdiksi, joka keskustelee tasavertaisesti Yhdysvaltojen kanssa. Talouspakotteet tekevät selväksi, että Venäjä ei ole lähelläkään tätä asemaa eikä koskaan siihen pääsekään. Venäjällä on ydinaseita, mutta Yhdysvalloilla on kaikkien ydinaseiden äiti, dollari – ja sitä voi käyttää ilman, että maapallo tuhoutuisi.

Dollari on ylivoimainen reservivaluutta, eikä sen asemaa uhkaa mikään muu valuutta. Se, joka hallitsee dollaria, hallitsee maailman rahaliikennettä.

Niin Eurooppa, Venäjä kuin Kiinakin halusivat ennen sotaa horjuttaa dollarin asemaa, mutta tilastojen mukaan muutosta ei ole juurikaan tapahtunut. Onneksi näin kävi, sillä ilman Yhdysvaltoja Eurooppa ei olisi saanut aikaiseksi pitävää pakoterintamaa, joka tekee sotimisen Venäjälle nyt niin kalliiksi, että maa toivottavasti suistuu kuiluun.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.