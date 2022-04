Hoitajalakon vuoksi valmisteltavasta laista on syntynyt iso poliittinen kiista.

Viikko sitten alkaneen hoitajalakon vuoksi valmisteltavasta potilasturvallisuuslaista on syntynyt iso poliittinen kiista. Railo kulkee myös hallituksen sisällä.

Laki liittyy niin sanottuun suojelutyöhön, jota osa lakossa olevien liittojen työntekijöistä tekee lakosta huolimatta. Niin turvataan sairaaloiden toiminta myös lakon aikana sekä potilasturvallisuuden vähimmäistaso.

Työnantajat ja työntekijät sopivat suojelutyön laajuudesta, mutta osapuolilla on tarvittavasta hoitajamäärästä usein erilaiset näkemykset. Työntekijöiden mukaan suojelutyössä on riittävästi hoitajia, joissakin tapauksissa jopa enemmän kuin usein ennen lakkoa oli.

Työnantajien mukaan työntekijäpuoli on antanut suojelutyöhön liian vähän hoitajia, mikä on työnantajien mukaan jopa vaarantanut potilaiden turvallisuutta. Siksi työnantajat haluavat ainakin varmuuden vuoksi potilasturvallisuuslain, jonka nojalla hoitajia voitaisiin tarvittaessa pakottaa töihin.

Hallituksen vasemmistopuolueet eli sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliitto suhtautuvat ajatukseen laista kriittisesti, kuten myös vihreät. Vasemmistolle ajatus lakkolaisia töihin pakottavasta laista on jo periaatteellisesti ikävä, eivätkä kaikki usko sen toimivan toivotulla tavalla.

Erityisen kiusallinen laki on demareille, sillä sitä on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin (sd) alaisuudessa. Demarit joutuvatkin puolustamaan Lindéniä, vaikka eduskuntaryhmä vastustaa lakia. He korostavat virkavastuulla toimivan ministerin tilan olevan ahdas, kun viranomaiset pitävät lakia tarpeellisena.

Demarien ahdingon ovat huomanneet myös perussuomalaiset, joiden kannatus oli Ylen tuoreessa mittauksessa laskenut jo 12,3 prosenttiin (Yle 7.4.). Perussuomalaiset ovatkin viime päivinä korostaneet hoitajien oikeutta lakkoilla ja syyttäneet hallitusta hoitajien ”kepittämisestä”. Hallituspuolueiden on ollut vaikea vastata tähän.

Kuten Suomessa nykyään kuuluu sanoa, hallitus on päättänyt keskittyä potilasturvallisuuslain kanssa prosessiin. Lakia valmistellaan, vaikka yleisen käsityksen mukaan se ei menisi ainakaan tässä tilanteessa eduskunnassa läpi, jos esitys sinne asti päätyisi. Tällä prosessilla hallitus lisää osapuolille painetta hoitaa asiat keskenään.

Osa työnantajista oli selvästi varautunut lakkoon riittämättömästi. Kaikkia keinoja ei käyty läpi, kun potilasturvallisuuslain oletettiin astuvan kuitenkin pian voimaan.

Työntekijäpuolella lakon alkuinnostus on taas vienyt osalta hoitajista kiinnostusta tehdä suojelutyötä. Joidenkin sairaanhoitopiirien mukaan henkilöstöä ei tule suojelutyöhön tai ihmiset jättävät vastaamatta yhteydenottoihin, kun suojelutyöhön yritetään kutsua.

Hallituksen kannalta parasta olisi saada osapuolet sopimaan suojelutyöstä keskenään. Hoitajia painostetaan sillä, että lakia valmistellaan ja sen uhka on päällä. Työnantajia taas painostetaan sillä, että laki viipyy.

Lakko-oikeus on tärkeä asia, joten sen rajaamisen kanssa on oltava varovainen. Lakko ei kuitenkaan saa asettaa ihmisiä hengenvaaraan. Niinpä osapuolten olisi löydettävä sopu suojelutyön tasosta ja laajuudesta. Parasta olisi, että siihen päästäisiin ilman lakia. Silloin työn jatkaminen lakon jälkeen olisi helpompaa.

Tämä toki ymmärretään myös lakossa olevissa ammattiliitoissa. Hoitajilla on nyt takanaan laajan yleisön sympatiat, mutta tilanne voi muuttua, jos lakon vuoksi kuolee ihmisiä.

Potilasturvalaki ei ole ainoa asia, jossa nyt pelataan aikaa. Poliitikot odottavat varsinaisen lakkokiistan siirtymistä sovittelulautakuntaan. Sen jälkeen poliitikot eivät voi olla enää katsomossa, sillä kyse on lopulta rahasta.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.