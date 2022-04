Ensimmäisen mustan naisen nimitys Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen oli odotettu asia.

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomariksi nousee ensimmäistä kertaa musta nainen, kun senaatti vahvisti 51-vuotiaan Ketanji Brown Jacksonin nimityksen. Presidentti Joe Biden oli jo vaalitaistelussaan luvannut valita mustan naisen, jos korkeimmasta oikeudesta aukeaa paikka. Paikka aukeni, kun 83-vuotias Stephen Breyer päätti tehdä tilaa nuoremmalle tuomarille. Sen jälkeen mediassa alkoi kuukausia kestänyt kannunvalanta tulevasta tuomarista.

Nimitys on tärkeä, sillä korkeimman oikeuden merkitys on kasvanut, kun poliitikot eivät saa päätöksiä aikaan. Se koskee erityisesti sellaisia kansaa vahvasti jakavia kysymyksiä kuin vähemmistöjen asema tai aborttioikeus.

Kesällä korkeimmalta oikeudelta odotetaan päätöstä Mississippin aborttilaista, joka kieltäisi abortit 15. raskausviikon jälkeen. Monet odottavat päätöstä pelolla, sillä konservatiiveilla on tuomioistuimessa 6–3-enemmistö.

Nimityksellä on myös suuri symbolinen merkitys, sillä korkeimman oikeuden kokoonpano on helppo tapa tarkastella maan tasa-arvon tilaa. Takavuosina tuomioistuinta dominoineita valkoisia miehiä on tuomareista enää neljä, kaikki republikaanipresidentin nimityksiä.

Ensimmäinen musta mies tuomioistuimessa oli Thurgood Marshall (1967–1991), ensimmäinen nainen Sandra O’Connor (1981–2005). Se kertoo Yhdysvaltain historiallisesta marssijärjestyksestä, jossa vallan huipulla ovat olleet valkoiset miehet, seuraavina mustat miehet, sitten valkoiset naiset ja viimeisinä mustat naiset. Järjestys on toteutunut myös Valkoisessa talossa: musta mies kelpasi jo presidentiksi, nainen vielä ei.

Tuomioistuimen nykyisestä ryhmäkuvasta näkee, että Yhdysvallat on vahvasti monikulttuurinen maa. Joillekin muutos on ollut liian hidas, toisille liian nopea, mutta muutos tapahtuu, ja peruuttamaton.

