Georgian sisäpoliittinen kriisi on syventynyt, kun maan hallitus haluaa ajaa pehmeämpää Venäjän-politiikkaa kuin presidentti ja huomattava osa kansasta.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa myös Venäjän naapurustossa Etelä-Kaukasiassa ja Keski-Aasiassa.

Erityisen selvästi se näkyy Georgiassa, joka usein mainitaan Ukrainan yhteydessä. Georgia on pitkään suuntautunut poliittisesti länteen ja ollut kiinnostunut jäsenyydestä sekä EU:ssa että Natossa. Venäjä on tukenut kahta Georgian niin sanottua kapinallisaluetta Abhasiaa ja Etelä-Ossetiaa, jotka se tunnusti itsenäisiksi kesän 2008 sodan jälkeen. Venäjä on pitänyt näillä kansainvälisen oikeuden mukaan Georgiaan kuuluvilla alueilla joukkojaan.

Venäjä on vienyt Ukrainaan joukkoja ainakin Etelä-Ossetiasta, jonka johto on alkanut taas puhua mahdollisuudesta liittää alue virallisestikin Venäjään. Georgian sisäpoliittinen kriisi puolestaan on syventynyt, kun maan hallitus ajaa pehmeämpää Venäjän-politiikkaa kuin presidentti ja huomattava osa kansasta. Ukraina on jo vetänyt suurlähettiläänsä Tbilisistä protestina.

Myös Kazakstan hakee linjaa, joka ei suututa Venäjää vaaraksi asti mutta ei myöskään sido Kazakstania liikaa Venäjän kohtaloon. Kazakstanissa tiedetään, että Venäjän eliitissä moni pitää Pohjois-Kazakstania venäläisenä maana.

Useimmat entiset neuvostotasavallat ovat edelleen riippuvaisia Venäjästä niin taloudellisesti, poliittisesti kuin sotilaallisestikin – itsevaltaiset johtajat myös henkisesti. Venäjä on yrittänyt pitää näitä valtioita jonkinlaisena etupiirinään ja sitonut niitä itseensä tulli- ja sotilasliitoilla, lainoilla ja propagandalla.

Tilanne hermostuttaa naapurivaltioita. Nyt ne joutuvat varautumaan Venäjän aggressioon, joka voi kohdistua niihinkin. Samalla maat pelkäävät jäävänsä uuden rautaesiripun väärälle puolelle. Venäjä esimerkiksi haluaisi luomansa Euraasian talousunionin maiden Armenian, Kazakstanin ja Kirgisian auttavan Venäjää pakotteiden kiertämisessä. Lännen on syytä tehdä selväksi, että se on lyhyt tie.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.