Entinen Hartwall-areena saa uuden alun vasta, kun kytkökset venäläisiin oligarkkeihin on katkaistu.

Yksi Ukrainan sodan uhreista on halli, jota vielä helmikuussa kutsuttiin Hartwall-areenaksi. Venäjän hyökättyä Ukrainaan Hartwall lopetti monitoimihallin sponsoroinnin ja poisti sieltä myös nimikylttinsä.

Nyt kovan onnen areena on nimetön, kun Helsingin kaupunki kielsi kutsumasta sitä Helsinki-halliksi. Vuonna 1997 valmistunut jättiareena seisoo tyhjillään, kun sieltä on peruttu kaikki tapahtumat. Harjoitushallissa juniorit ovat sentään jatkaneet toistaiseksi treenejään.

Paha isku oli se, että keväällä Suomessa pidettävien jääkiekon MM-kisojen A-lohkon pelit vedettiin areenalta pois ja siirrettiin Nordenskiöldinkadun jäähalliin. B-lohko ja suurin osa kisojen loppuvaiheen otteluista pelataan alkuperäisen suunnitelman mukaan Tampereella.

Maailma oli vielä eri asennossa, kun Harry Harkimo myi enemmistön Hartwall-areenan omistuksesta suomalaisvenäläisten oligarkkien Gennadi Timtšenkon sekä Arkadi ja Roman Rotenbergin bulvaaniyhtiöille vuonna 2013. Samalla jääkiekkojoukkue Jokerit ilmoitti siirtyvänsä pelaamaan KHL-liigaan. Kun Jokerien ensimmäinen kausi KHL:ssä alkoi syksyllä 2014, Venäjä oli jo vallannut Krimin niemimaan.

KHL on ollut Venäjän johtajan Vladimir Putinin vastine Pohjois-Amerikan NHL:lle ja Venäjän pehmeän vallan väline. Jokerien pelaajat pääsivät parempipalkkaiseen liigaan, mutta päätyivät samalla propagandan pelinappuloiksi. KHL:ssä Jokerit on tehnyt kymmenen miljoonan euron vuosittaisia tappioita. Aluksi niitä paikkasivat Timtšenko ja Rotenbergit. Viime vuosina rahaa on antanut – ilmeisesti Putinin lähipiirin kehotuksesta – oligarkkimiljardööri Vladimir Potanin.

Nyt Jokerit on jättänyt KHL:n, mutta joukkueen tulevaisuus on auki. Kotimaassa Jokereilla on yhä viime vuosina kovasti koetellut kannattajansa, joten sponsorirahaa ja lipputuloja voi vielä olla saatavilla. Jokereilla ei kuitenkaan ole enää omaa hallia, koska kotiareenasta tuli hylkiö. Entinen Hartwall-areena voi saada uuden alun vasta, kun kytkökset venäläisiin oligarkkeihin on katkaistu.

