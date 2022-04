Puolustusliitto Ruotsin kanssa olisi vielä vähän aikaa sitten ollut Suomelle erinomainen idea. Nyt aika on kuitenkin toinen.

Sdp:n keskeisenä ulkopoliittisena ajattelijana pitkään pidetty entinen ulkoministeri ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja osallistui Nato-keskusteluun Hufvudstadsbladetin sunnuntaisella haastattelulla. Siinä hän väitti Ruotsin puolustusministerin Peter Hultqvistin ajavan Suomen ja Ruotsin puolustusliittoa.

Tuomiojan mukaan Hultqvist on neuvotellut asiasta Suomen puolustusministerin Antti Kaikkosen (kesk) kanssa. Kummatkin puolustusministerit kielsivät, että asiasta olisi ainakaan vakavissaan neuvoteltu. Hultqvist tosin totesi, ettei hän kommentoi luottamuksellisia keskusteluja.

Suomi ja Ruotsi ovat läheiset kumppanit, ja ne tiivistävät turvallisuusyhteistyötä jatkossa entisestään. Puolustusliitto on kuitenkin eri asia. Ruotsissa tultiin jo parisataa vuotta sitten siihen johtopäätökseen, ettei maan kannata sitoa itseään Suomen puolustamiseen. Se päätös on pitänyt ja taannut Ruotsille pitkän rauhan ajan.

Ruotsilla on melko vahvat meri- ja ilmavoimat, mutta ei mainittavia maavoimia, sillä Ruotsi ajoi maanpuolustustaan alas Neuvostoliiton romahdettua. Tätä tunnustettua virhettä ei paikata nopeasti, vaikka Ruotsi puolustustaan vahvistaakin. Siksi voidaan kysyä, mitä Tuomioja tarkoitti sanoessaan, että puolustusliitto voisi toimia väliaikaisena ratkaisuna nykyiseen tilanteeseen. Tähän hätään turvaa on tarjolla vain Natossa.

Tuomiojalla on hyvät verkostot niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Hän tietää, että Suomen sosiaalidemokraatit ovat tekemässä myönteisen Nato-linjauksen toukokuun alussa. Se on veteraanipoliitikolle varmasti kova paikka, mikä voi osin selittää hänen ulostuloaan. Pohjoismainen yhteistyö – vaikka sitten Yhdysvaltojen siiven alla – olisi ideologisesti helpompi asia kuin Nato-jäsenyys. Kolmas tie voisi maistua myös Ruotsin demareille, joilla on lähestyvien syksyn vaalien alla vaikeuksia oman Nato-kantansa muodostamisessa.

Suomessa kaikki puolueet tekevät nyt hätkähdyttävän nopeaa täyskäännöstä turvallisuuspolitiikassa. Siinä vauhdissa ei jäsenyyden kaikkien puolien arvioinnille välttämättä jää aikaa. Sen sijaan Ruotsissa ja varsinkin demareissa Olof Palmen ulkopoliittisella idealismilla on yhä kannatusta. Sitä on leimannut äänekäs antiamerikkalaisuus – ainakin retoriikan, vaikka ei aina käytännön tasolla.

Toiveita kolmannesta tiestä on nähtävissä muuallakin. Pohjolassa on puhuttu puolueettomuudesta tai liittoutumattomuudesta, muualla Euroopassa esimerkiksi ”EU:n strategisesta autonomiasta”.

Yhdysvalloista riippumattoman eurooppalaisen tien etsiminen on käytännössä jäänyt lähinnä juhlapuheisiin. Paljon konkreettista Eurooppa ei ole puolustuksensa eteen tehnyt. Se kävi kiusallisella tavalla ilmi, kun Yhdysvallat alkoi vaatia Euroopan mailta isompaa vastuuta omasta puolustuksestaan.

Ukrainan sota osoitti kylmät vaihtoehdot. On vain nöyrtyminen Venäjän vaatimuksiin tai mukautuminen Yhdysvaltojen johtajuuteen – vaikka se merkitseekin, että eurooppalaiset joutuvat tunnustamaan kipeän asian: Eurooppa on entinen maailmanmahti.

Ruotsillakin on edessään vaikeita valintoja. Naton entinen pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen varoitti (HS 11.4.), että Ruotsista tulisi Venäjän silmissä ”heikko lenkki”, jos se päättäisi Suomen liittyessä jäädä Naton ulkopuolelle. Niin voi silti käydä. Ruotsikin haluaa tehdä omat ratkaisunsa itse.

Suomen kannalta Ruotsin ratkaisu on tärkeä. Kahden Pohjoismaan samanaikainen liittyminen lähettäisi erilaisen viestin ja loisi laajempia mahdollisuuksia kuin Suomen pikapostina yksin lähettämä jäsenhakemus. Naapurimaat tarkastelevat nyt muuttunutta tilannetta yhdessä. Toivottavasti ne pystyvät myös yhteisiin ratkaisuihin.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.