Suomen ja Ruotsin pääministerit Sanna Marin (sd) ja Magdalena Andersson tapasivat keskiviikkona Tukholmassa. Marin esitteli Suomen keskiviikkona julkaistun ajankohtaisselonteon analyysia Suomen turvallisuustilanteen muutoksesta.

Tukholmassa kuultiin tärkeä viesti siitä, että Ruotsi haluaa pysyä Suomen Nato-prosessin tahdissa. Marin ja Andersson ovat mitä ilmeisimmin kantansa muodostaneet, mutta varsinkin Ruotsissa osa sosiaalidemokraateista tarvitsee vielä aikaa kypsytellä muuttuneen turvallisuustilanteen seurauksia.

Suomessa lasketaan enää päiviä ja viikkoja siihen, että valtiojohto ilmoittaa Natolle toivovansa Suomelle kutsua jäseneksi. Ilmoitus ajoitetaan vähintäänkin niin, että Nato voi kutsua Suomen ja hyvin todennäköisesti myös Ruotsin jäseneksi Madridin-huippukokouksessaan kesäkuun lopussa. Nato voi toimia ripeämminkin.

Suomen nopeaa ja käytännönläheistä Nato-prosessia leimaa se, että kansalaiset kääntyivät Nato-jäsenyyden kannalle ennen poliittista eliittiä. Kun presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin saivat muodostettua omat kantansa, prosessi kirkastui kauttaaltaan. Nyt kansanedustajista enemmistö kannattaa Natoon hakemista, eikä kahden kolmasosan enemmistön tuki Nato-jäsenyydelle tuota eduskunnassa ongelmia.

Uusi selonteko ei tuo mullistavaa uutta Nato-keskusteluun, mutta se kirjaa yksiin kansiin turvallisuustilanteen muutoksen mittakaavan ja merkityksen. Kansanedustajille selonteko on työkalu käydä keskustelua Nato-jäsenyyden merkityksestä. Vaikka selonteko ei ota kantaa jäsenyyteen, se tekee selväksi, ettei tarjolla ole Natoa parempaa vaihtoehtoa lisätä Suomen turvallisuutta. Valiokunnissa kansanedustajat saavat virkamiehiltä ja sotilastiedustelulta myös selontekoa syvemmän ja synkemmän kuvan Venäjästä.

Suomella ei ole tarvetta eikä halua ärsyttää – muttei myöskään miellyttää – Venäjää. Jos Suomi liittyy Natoon, syynä on Suomen turvallisuuden maksimointi. Naton jäsenenä Suomi kantaisi myös vastuunsa Pohjois-Euroopan vakaudesta. ”Nyt on muodostettava selkeä linja Suomen suunnalle. Kyse on Suomen omasta turvallisuudesta. Se ei ole keneltäkään pois”, Niinistö kommentoi selontekoa ja sitä seuraavaa eduskuntakeskustelua.

Valtiojohdon ei tarvitse odottaa eduskuntaa, vaan presidentin ja valtioneuvoston yhteinen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta voi tehdä päätöksen Nato-jäsenyydestä parhaaksi katsomallaan hetkellä. Vaikkei Suomen ole pakko odotella Ruotsia, samanaikaiset liittymisprosessit helpottaisivat varautumista ja vastaamista Venäjän mahdolliseen reaktioon.

Suomi on sekä poliittisesti että myös käytännön järjestelyjen osalta varsin valmis ilmoittamaan halukkuuteensa liittyä Naton perussopimukseen. Marinin soisi kertovan julkisesti oman Nato-kantansa viimeistään ensi viikolla, kun eduskunta käy lähetekeskustelun selonteosta.

Hallitus on käyttänyt alkuvuoden tehokkaasti Suomen turvallisuuden parantamiseen. Puolustusmäärärahat ja asehankintojen ostoslistat pantiin kuntoon, ja Suomen johto on kiertänyt hakemassa suurimmilta Nato-mailta tuen jäsenyydelle. Suomessa on myös nähty poikkeuksellisen tiuhaan arvovieraita Saksan liittopresidentistä alkaen.

Tiiviillä diplomatiallaan Suomi on jo varmistanut saavansa tarvittaessa paitsi poliittista myös sotilaallista tukea, kun odottelemme Naton kuraeteisessä hyväksyntää jäsenyydelle.

Nato-maiden tuki voi olla sotaharjoituksia, aseapua tai poliittisia julkilausumia, mutta tukea on mahdoton määritellä tarkasti etukäteen, sillä tarpeet riippuvat Venäjän toimista. Se on selvää, ettei Natolla ole mitään halua antaa Venäjän painostaa Suomea tai Ruotsia, kun ne harkitsevat tai kun ne jo ovat hakeneet Naton jäsenyyttä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.