Etätöiden yleistyminen ja kasvavan perheen tarpeet ovat saaneet monet hakemaan enemmän asuintilaa lähiseuduilta.

Helsingissä on viime vuosina rakennettu ennätyksellisen paljon uusia asuntoja. Vuonna 2021 niitä valmistui yli 7 000, eikä koronaviruspandemia heikentänyt tahtia. Ukrainan sota sen sijaan voi tuoda rakentamiseen suuremman loven, kun tarvikkeiden ja komponenttien saatavuus vaikeutuu ja hinnat nousevat.

Jo ennen pandemiaa muuttoliike Helsingistä naapurikuntiin kasvoi suuremmaksi kuin muutto Helsinkiin. Viime vuonna Helsingin muuttotappio muihin kuntiin oli 4 200 henkeä, kasvua edellisvuodesta 20 prosenttia.

Pandemia loi poikkeustilan, jossa etätyö lisääntyi nopeasti. Moni pienessä asunnossa työskennellyt alkoi kaivata lisää neliöitä.

Toistaiseksi on vaikea sanoa, onko kyseessä vain ohimenevä ilmiö. Se on selvää, että etätyö on jossain muodossa tullut jäädäkseen. Silloin asuminen myös kauempana työpaikasta voi tuntua houkuttelevalta.

Viime aikojen rakennusbuumissa on pyritty vastaamaan erityisesti yksiöiden ja kaksioiden runsaaseen kysyntään. Isoja, yli sadan neliön perheasuntoja sen sijaan ei ole rakennettu. Tilastojen mukaan Helsingistä muuttaa juuri perheen perustamisiässä olevia 25-40-vuotiaita.

Uusissa taloissa perheasunnot ovat tyypillisesti 60–80 neliömetrin kokoisia. Enemmän tilaa kaipaavien on haettava vaihtoehtoja muualta.

Tähän markkinarakoon ovat iskeneet Helsingin seudun pienemmät kunnat, kuten Kirkkonummi, joka houkuttelee asukkaita Sundsbergin kaltaisilla tiiviillä ja yhteisöllisillä rivi- ja pientaloalueilla. Kirkkonummi on kasvanut nopeasti, ja kunnan asukasluku ylitti viime vuonna jo 40 000.

Helsingillä on tilaisuus vastata kilpailuun, kun Östersundomin osayleiskaava etenee. Alueen haaveet kerrostaloista ja metrosta ovat kaatuneet, joten Itä-Helsinkiin voitaisiin rakentaa townhouse-tyyppisiä tiiviitä pientaloalueita sekä omakotitaloja pikaraitiotien varrelle.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.