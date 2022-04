Syyttäjä päätti tiistaina, ettei nosta syytettä viiniyrittäjää vastaan.

Tiistaina tuli alkoholin etämyyntiä Suomeen koskeva merkittävä päätös: syyttäjä ilmoitti, ettei nosta syytettä viininviljelijää ja viinialan yrittäjää Juha Berglundia ja hänen tytärtään vastaan. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) alainen valvontavirasto Valvira teki asiasta tutkintapyynnön pari vuotta sitten.

STM on käynyt ristiretkeään mietojen alkoholien – kuten oluen ja viinin – kaupan vapauttamista vastaan suunnilleen siitä lähtien, kun Suomi liittyi euroalueeseen. Suomen tilanne on monta vuotta ollut niin sekava, että osa viinin ulkomaisista verkkokaupoista on lopettanut tuotteiden toimittamisen tänne. Laki ei suorasanaisesti kiellä viinin verkkokauppaa, mutta virkamiehet ovat tulkinneet lakia niin.

STM:n alainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kannatti keskiviikkoisessa tiedotteessaan Alkon vähittäismyyntimonopolia. Laitos perusteli kantaansa kansanterveydellisillä syillä. Se onkin pätevä peruste, eikä yli 5,5-prosenttisten viinien, oluiden ja juomasekoitusten myyntiin ruokakaupoissa ole mitään tarvetta.

Mutta verkosta ostavat ovat asian harrastajia, joten se tuskin uhkaa Alkon vähittäismyyntimonopolia. Vakavammin otettava kilpailija saattaa sittenkin olla matkustajatuonti Virosta.

Päätös jättää syyttämättä toivottavasti lopettaa yhden episodin viiniyrittäjien ja viranomaisten välisessä taistelussa. Kansalaisen oikeusturvan kannalta olennaista on se, että hän tietää, mitä hänen valinnoistaan seuraa. Etämyynnissä laittoman ja laillisen toiminnan välinen raja on ollut epäselvä, suurelta osin virkamiesten tietoisen hämärtämisen seurauksena. Oikeusturvaa ovat heikentäneet siis ne, joiden tulisi tätä turvaa vaalia.

Rajankäynti ei kuitenkaan pääty tähän. EU:n komissio pohtii, miten Suomen alkoholilaki suhtautuu EU-säännöksiin, erityisesti tavaroiden vapaaseen liikkumiseen EU-alueen sisällä.

