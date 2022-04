Venäjän prosessin aikana Suomelle aiheuttama uhka on otettava todesta, mutta sitä ei ole tarpeen liioitella.

Venäjä aloitti pääsiäisenä suurhyökkäyksen vallatakseen Itä-Ukrainassa Donbasin alueen ja siirsi samalla sodan uuteen vaiheeseen. Taistelu Donbasista jättää jälkeensä tuhkaa ja raunioita, ja Ukraina tarvitsisi kiireesti länneltä lisää aseita ja apua.

Samaan aikaan Suomessa eduskunta aloittaa keskustelun Nato-jäsenyyttä pohjustavasta selonteosta, jonka Sanna Marinin (sd) hallitus julkaisi viime viikolla. Eduskunnan prosessin olisi oltava lyhyt ja ytimekäs. Ne kansanedustajat, jotka väittävät tarvitsevansa lisää tietoa tai aikaa muodostaakseen kantansa Nato-jäsenyyteen, ovat äänestäjille epärehellisiä.

Presidentti Sauli Niinistö, pääministeri Marin ja eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk) ovat tehneet selväksi, ettei Suomen johto jäisi odottelemaan, jos eduskunnassa ei ymmärretä Nato-prosessin viivyttämisen ja venyttämisen hintaa.

Suomessa on pitkin kevättä käyty perusteellista, avointa ja yksityiskohtaista keskustelua turvallisuuspolitiikasta. Silti yksittäisten kansanedustajien poliittisia paineita helpottaisi, jos Marin kertoisi keskiviikkona lähetekeskustelun saatesanoissaan avoimesti oman kantansa.

Vihreiden puoluejohtaja Maria Ohisalo ajoitti oman myönteisen Nato-kantansa julkistamisen pääsiäiseen. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kerää puolueensa pitkälle Nato-linjalle huomiota vierailemalla Ruotsin maltillisen kokoomuksen puheenjohtajan Ulf Kristerssonin kanssa Washingtonissa tapaamassa amerikkalaispoliitikkoja.

Venäjälle Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys on arvovaltatappio, sillä Venäjä on halunnut pysäyttää Naton nykyisille sijoilleen. Venäjä on kuitenkin itse aiheuttanut aggressiollaan sen, että Suomen sotilaallinen liittoumattomuus on enää harvojen vaalima myytti.

Suomessa arvio Venäjästä muuttui ratkaisevasti jo vuonna 2014. Mitään Krimin valtaamista vastaavaa ei ollut nähty sitten toisen maailmansodan. Nyt tilanne on muuttunut vielä radikaalimmin.

Venäjä saattaa yrittää hidastaa tai häiritä Suomen tai Nato-maiden päätöksentekoa jäsenyysprosessissa, mutta siihen on varauduttu. Käynnissä on myös erikoinen keskustelu siitä, saisiko Suomi muilta Nato-mailta tukea sinä aikana, kun Nato käsittelee Suomen jäsenyyttä. Suomi saa tarvitessaan tukea, sillä Nato ei anna Venäjän vaikuttaa siihen, keitä se ottaa jäsenikseen.

Suomi on neuvotellut tuesta keskeisten suurten Nato-maiden, kuten Britannian, kanssa. Tuki on tilanteen mukaan kaikkea sitä, mitä Suomi tekee puolustusyhteistyössä eri maiden kanssa. Tukea myös näytetään julkisesti: Itämerellä on Nato-maiden sota-aluksia, ja Nato-maiden sotilaita on Suomessa yhteisissä sotaharjoituksissa. Jotkin maat saattavat julkistaa tukensa Suomelle poliittisella julistuksella.

Suomi voi tarpeen mukaan käynnistää vielä lisää sotaharjoituksia, jos katsottaisiin, että se on järkevää. Venäjää on kuitenkin turha provosoida. Venäjän johto myös ymmärtää, että Suomen uhkailu lähinnä kasvattaa Nato-jäsenyyden kannatusta.

Helpoimmat tilaisuudet informaatiovaikuttamiselle on nekin tukittu, sillä Nato-jäsenyydestä ei järjestetä kansanäänestystä. Suomalaisten tuki Nato-jäsenyydelle on tullut selväksi mielipidemittauksista.

Venäjä saattaa yrittää siirtää päättäjien huomiota Natosta johonkin muuhun esimerkiksi kyberiskuilla. Suomessa on kuitenkin paljon asiantuntemusta kyber- ja hybridiuhkiin vastaamisesta. Kyberkriiseihin varautumisessa olisi kuitenkin vielä parannettavaa, ja siinä suuri vastuu on myös yrityksillä.

Suomen Nato-jäsenyys osuu Euroopan suureen murrokseen, jossa Venäjä on suuntansa näyttänyt. Murros ei muuta Naton päätehtävää, sotilaallisen konfliktin estämistä. Se on myös Suomen turvallisuuspolitiikan ydin, ja sitä Nato-jäsenyys vahvistaa.

