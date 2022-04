”Ratkaisujen aika on tullut”, pääministeri Sanna Marin sanoi keskiviikkona eduskunnan keskustellessa muuttuneesta turvallisuustilanteesta ja Nato-jäsenyydestä.

Suomen Nato-päätöksenteossa pysähdyttiin keskiviikkona tärkeällä asemalla, kun eduskunta kävi lähetekeskustelun Suomen muuttunutta turvallisuusympäristöä käsittelevästä ajankohtaisselonteosta.

Suomen Nato-prosessi on edennyt niin presidentti Sauli Niinistön, pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen kuin eduskunnankin osalta hallitusti. Se, että myös eduskunta ehtii käydä keskustelun Nato-jäsenyydestä, ei ole ollut itsestäänselvää. Turvallisuustilanne olisi voinut heikentyä niin, että Nato-ratkaisu olisi voitu joutua tekemään eduskuntaa kuulematta.

Nopeasti edetään nytkin. Eduskunta käsittelee valiokunnissaan Nato-jäsenyyttä eri kanteilta. Selonteon käsittelyn aikataulu ei kuitenkaan sido valtiojohtoa. Presidentin ja hallituksen esitystä Suomen Nato-jäsenyydestä voi odottaa toukokuussa.

Suomen Nato-jäsenyydestä on tullut hallitusta ja oppositiota yhdistävä asia. Keskiviikkona kokoomuksen, Rkp:n, vihreiden ja keskustan eduskuntaryhmät sekä Liike Nyt ilmoittivat kannattavansa Nato-jäsenyyttä. Vasemmistoliiton ryhmässä on sekä kannattajia että vastustajia. Kristillisdemokraatit pitävät jäsenyyttä mahdollisena, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vääjäämättömänä.

Seuraava Nato-junan seisake on Sdp:n puoluevaltuustossa. Marin antaa puolueensa ainakin symbolisesti muodostaa kantansa itsenäisesti, vaikka kanta on jo selvä. Niinistölläkin on ollut aikaa puntaroida Nato-jäsenyyden eri puolia. Kun kanta kirkastui, Niinistö on edistänyt selkein sanoin Nato-keskustelua.

”Ratkaisujen aika on tullut”, Marin sanoi keskiviikkona. Eduskunnan enemmistö on jo jäsenyyden kannalla. Puhemies Matti Vanhasen (kesk) johtama koordinaatioryhmä pitää huolta siitä, että valtiojohto voi luottaa eduskunnan vankkaan tukeen prosessin jatkovaiheissakin. Vanhasella on jo ollut tärkeä rooli siinä, että presidentti, hallitus ja eduskunta pelaavat hyvin yhteen, kun Suomi liittyy Natoon.

