Työterveyshuollosta on vaikea käydä kriittistä keskustelua. Sen sai huomata myös THL:n johtaja Mika Salminen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen sohaisi muurahaispesään, kun hän arvosteli Ylen dokumentissa työterveyshuoltoa. Salmisen epämääräistä heittoa seurasi työmarkkinajärjestöjen älämölö, jota on kuultu ennenkin vastaavissa tilanteissa.

Terveydenhuollon asiantuntijat ovat kuitenkin varsin laajasti sitä mieltä, ettei työterveyshuolto ole nykyisellään ongelmatonta. Se tarvitsisi uudistamista. Keskustelu on kuitenkin vaikeaa, koska aihe on työmarkkinajärjestöille tabu sekä työnantajien että palkansaajien puolella.

Työterveyshuollon lakisääteinen tehtävä on työntekijöiden työkyvyn ylläpito. Parinkymmenen viime vuoden aikana työterveyshuollosta on kuitenkin tullut enimmäkseen yleistä sairaanhoitoa, koska terveyskeskukset eivät ole resurssien puutteessa kyenneet tarjoamaan riittävästi kiireetöntä hoitoa. Työnantajat alkoivat laajentaa sairaanhoitoa työterveydessä, jotta työntekijät pääsevät nopeammin hoitoon.

Sairaanhoidon paisuminen työterveydessä on osaltaan kiihdyttänyt julkisen terveydenhuollon alasajoa. Moni kunta on leikannut terveyskeskusten resursseja entisestään, koska suuri osa asukkaista saa sairaanhoitoa työterveyshuollosta. On syntynyt itseään ruokkiva kierre, jossa julkiset palvelut heikkenevät ja yksityiset paisuvat. Tämä sopii mainiosti niille terveysjäteille, joille moni yritys on ulkoistanut työterveyden.

Lääkärien määrä kasvaa eniten yksityisessä työterveydessä, mutta terveyskeskuksissa jää vakansseja täyttämättä. Hyvinvoivilla palkansaajilla on paremmat palvelut kuin enemmän sairastavilla työttömillä ja eläkeläisillä.

Suomen malli on kummajainen, jonka luomaa epätasa-arvoa ei varmasti hyväksyttäisi muissa Pohjoismaissa. Yleisen sairaanhoidon ja rutiininomaisten terveystarkastusten sijaan työterveyden pitäisi keskittyä enemmän työolojen parantamiseen.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.