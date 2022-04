Boris Johnsonin kohtalo on omien käsissä

Onni on kannatellut brittipääministeriä jo tuhat päivää. Omien pitkämielisyys voi kuitenkin olla jo koetuksella.

Viime tiistaina Boris Johnsonilla tuli täyteen tuhat päivää Britannian pääministerinä. Juhliin ei ollut kuitenkaan varaa. Aiemmin oli tullut juhlittua liikaakin.

Johnson sai vastikään 50 punnan sakot osallistumisestaan koronarajoitusten vastaisiin syntymäpäiväjuhliin kesällä 2020. Samalla hänestä tuli ensimmäinen istuva brittipääministeri, jota on rangaistu lain rikkomisesta.

Pääsiäistauon jälkeen Johnson pyysi tapahtunutta brittiparlamentin alahuoneelta vuolaasti anteeksi. Erota pääministeri ei silti aio.

Koronajuhlat on kuitenkin kaikkea muuta kuin loppuun käsitelty. Torstaina alahuone päätti käynnistää tutkinnan siitä, onko pääministeri johtanut parlamenttia tahallaan harhaan.

Tutkinnassa on kyse vakavasta asiasta. Jos brittiministeri johtaa alahuonetta tietoisesti harhaan, hänen edellytetään eroavan. Johnson on vakuuttanut aiemmin, että hänen virka-asunnollaan ei rikottu pandemia-ajan rajoituksia.

Johnsonin hallitus ei lähtenyt tutkintaa kampittamaan, vaikka olisi voinut niin enemmistönsä turvin tehdä. Selvitystyö ei pääse kuitenkaan käyntiin ennen kuin poliisi on lopettanut omansa.

Selvitysten pitkittyminen pelaa – ja on jo pelannut – pääministerin pussiin.

Vielä alkuvuonna konservatiivipuolueen sisällä kyti into panna Johnson vaihtoon. Helmikuussa tilanne muuttui, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan.

Huhtikuussa sisäpolitiikka on taas palaillut Britanniassa pääuutiseksi. Asetelma on kuitenkin erilainen kuin alkuvuonna. Johnsonin aiempi seuraajasuosikki eli valtiovarainministeri Rishi Sunak on kompastunut perheensä verosuunnitteluun.

Moni konservatiivipuolueessa miettii, että jos Johnson heivataan, niin kuka nousee tilalle. Onko seuraajasta voittamaan kevään 2024 parlamenttivaalit? Johnsonin tulevaisuus on nyt nimenomaan omien käsissä. Oppositio ei pääministeriä kaada.

Kyse on myös isoista periaatteista. Lain tulee olla sama kaikille. Pääministeri lähipiireineen ei voi katsoa olevansa koronalakien yläpuolella. Luottamusta rapauttava asenne on närkästyttänyt myös monia konservatiivien kansanedustajia.

Osassa Britanniaa järjestetään paikallis- ja aluevaalit toukokuun 5. päivänä. Konservatiivipuolueessa vaalitulosta analysoidaan tarkkaan. Tulos mittaa Johnsonin aikaa.

Samana päivänä Pohjois-Irlannissa valitaan uusi kansalliskokous. Britannian EU-eron eli brexitin seuraamukset tuntuvat erityisen kovina Pohjois-Irlannissa. Johnsonin hallitus yrittää yhä pyörtää aiemmin EU:n kanssa sovittua, mikä on luonnollisesti ärsyttänyt unionissa. Pohjois-Irlannin vaaleilla on muutenkin iso merkitys: jos Sinn Féin nousee ensimmäistä kertaa suurimmaksi puolueeksi, voi se merkitä taas yhtä askelta lähemmäksi Irlannin saaren yhdistymistä.

Johnsonin tuhatta päivää pääministerinä on kannatellut omalaatuinen onnen ja takaiskujen sekoitus. Kohu toisensa jälkeen on unohtunut, kun yleisön huomio on kiinnittynyt uuteen käänteeseen.

Brexit toteutui tammikuussa 2020, mutta EU-ero hautautui pian globaalin koronaviruspandemian alle. Nyt brexitin ja pandemian seuraamuksia on pitkälti mahdotonta erotella toisistaan, mikä on Johnsonin kannalta onnekasta.

Koronajuhlakohu ehti puolestaan laimentua Ukrainasta tulevien sotauutisten alla. Täytyy myös muistaa, että Britannia on kunnostautunut Ukrainan merkittävänä tukijana. Johnsonin hallitus on aseistanut ja rahoittanut Ukrainaa anteliaasti.

Eikä pidä unohtaa sitäkään, että myös Suomi toivoo Johnsonin hallitukselta tukea. Jos Suomen Nato-hakemus pannaan kohta vireille, on merkittävimpiin Nato-maihin kuuluvan Britannian tuki ja jopa vetoapu enemmän kuin tervetullutta.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.