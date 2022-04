Jos elämän kallistuminen ei sittenkään ole hetkellinen ilmiö, eriarvoisuuden tunne muuttuu poliittiseksi paineeksi, joka voi mullistaa politiikkaa monessa Euroopan maassa.

Kuluttajahintojen nopea nousu on paitsi taloudellinen myös poliittinen riski.

Ranskan presidentinvaalit olivat näyttö siitä, miten talous muuttuu politiikaksi. Äärioikeisto ja äärivasemmisto hankkivat tukea pettyneiltä – niiltä, jotka kokevat elintasonsa luisuvan ja tulevaisuutta koskevien odotustensa pettävän hintojen nousun vuoksi.

Viime aikoina nämä tunteet ovat entisestään voimistuneet, koska elämä on muuttunut yhtäkkiä kalliimmaksi. Hinnat ovat nousseet erityisesti energian kallistumisen vuoksi. Sähkö-, polttoaine- ja lämmityslaskut ovat kasvaneet niin paljon, että osa kuluttajista ei pysty niitä enää maksamaan.

Mitä pitempään energiavetoinen inflaatio kestää, sitä todennäköisemmin hintojen nousu siirtyy kaikkiin muihin kulutustuotteisiin, kuten elintarvikkeisiin.

Kulutustarvikkeiden hintojen rinnalla nousevat asuntolainakulut, jos markkinakorot nousevat. Toistaiseksi euribor on heilunut nollan tienoilla, mutta jos rahamarkkinoilla aletaan epäillä, että ohjauskorko nousee, euriborkin lähtee nousuun.

Laskut kasvavat nopeammin kuin palkat tai etuudet. Kuluttajille ei jää muuta mahdollisuutta kuin sopeuttaa elintasoaan, luopua jostain.

Luopumisen tunne on sukua eriarvoisuuden tunteelle. Varakkaiden luopuminen on sitä, että he vähentävät säästämistään tai ostavat kampasimpukoiden sijasta pussillisen sinisimpukoita, jos tiukkaa tekee.

Hintojen nousu kohtelee alueellisestikin eriarvoistavasti. Tiukimmille joutuvat ne, jotka eivät asu hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella. Auto on tankattava, jos haluaa päästä töihin.

Ukrainan sota johtanee myös siihen, että monet maat Euroopassa luisuvat kohti taantumaa. Taantumilla on tapana viedä työpaikkoja. Vaikka oma työpaikka säästyisi, sellainen näkymä katoaa, että työmarkkinoilla on tarpeen mukaan hyödynnettävissä olevaa imua.

Venäjän häikäilemättömyys Ukrainassa on toistaiseksi padonnut kritiikkiä. Hintojen nousuun on suhtauduttu moraalisena koettelemuksena: me kärsimme, mutta syy siihen on hyvä. Tämä tunne ei kuitenkaan kestä loputtomiin.

Inflaation uskotaan hidastuvan lähikuukausina. Se on yksi selitys sille, miksi Euroopan keskuspankki (EKP) ei aio vielä nostaa ohjauskorkoa.

Muitakin syitä on. Siirryttyään viime vuosina vanhalta mandaatiltaan kohti reaalitaloutta EKP on joutunut asemaan, jossa sen on otettava huomioon myös rahapolitiikan poliittisia seurauksia. Korkojen nostaminen tässä tilanteessa pahentaisi laskujensa kanssa vaikeuksiin joutuneiden kuluttajien ja yritysten tilannetta. Hidastelu inflaation hillinnän kanssa on riski, mutta riski on myös se, jos omilla teoillaan lisää eriarvoisuuden tunnetta ja taantuman vaaraa.

Ranskan presidentinvaalit kertovat viestiä, jonka mukaan tyytymättömyys kytee voimakkaana pinnan alla. Vaalien kahdella kierroksella kerättiin yhteenlaskettuna valtava äänisaalis lypsämällä eriarvoisuuden tunnetta.

Populistisissa puolueissa on yleisesti menossa sukupolvenvaihdos. Nuoret äänestäjät kokevat, että vanhat puolueet puolustavat vanhoja asemiaan sekä iäkkäitä ja varakkaita äänestäjiä. Vanhojen puolueiden tapa asemoitua yksiulotteiselle, vasemmalta oikealle kulkevalle poliittiselle akselille ei muutosta haluavien mielestä enää vastaa reaalimaailman moniulotteisuutta.

Jos elämän kallistuminen ei ole hetkellinen ilmiö, eriarvoisuuden tunne muuttuu poliittiseksi paineeksi, joka voi mullistaa politiikkaa monessa Euroopan maassa. Perinteinen muukalaisvihamielisyydestä ja kansallisesta eristäytymisestä voimaa hakenut populismi saa talouspoliittista syvyyttä ja ilmiö uutta voimaa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.