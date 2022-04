Voittipa presidentinvaalit kumpi ehdokas tahansa, hänen valtansa todennäköisesti rajoittuu parlamenttivaalien vuoksi.

Jos mielipidetiedustelujen tulokset muuttuvat sunnuntaina vaalitulokseksi, Emmanuel Macron voittaa Ranskan presidentinvaalit. Macronin jatkokausi olisi helpotus Suomelle ja koko Euroopalle. Vastaehdokas Marine Le Pen on toivonut Ranskan turvallisuus- ja EU-politiikkaan muutoksia, jotka eivät vastaa Suomen tarpeita.

Ranskalaisuuteen kuuluu tietty auktoriteettien vastustaminen – ja naiivi idealismikin, mistä kertoi äärivasemmiston ehdokkaan Jean-Luc Mélenchonin menestys vaalien ensimmäisellä kierroksella. Näistä asenteista kertoi myös, että vanhat presidentintekijäpuolueet, sosialistit ja maltillinen oikeisto, hylättiin täysin.

Macron nousi vuonna 2017 valtaan kahdesta syystä. Vanhat puolueet olivat yllättäen romahtaneet ja niiden ehdokkaat pettäneet. Toinen syy oli, että ranskalaisten silmissä Macron näytti tuoreelta, politiikan valtapelien ja vanhojen auktoriteettien ulkopuolelta tulleelta ehdokkaalta. Markkinarako tuli valtatyhjiöstä, ja Macronin sujuvakäytöksinen tuoreus myi hyvin.

Näissä vaaleissa Macronilla ei enää ole tuoreuden etua ollut. Macronin olikin vedottava vaalikampanjan loppumetreillä päinvastaisiin seikkoihin kuin vuonna 2017. Macron teki selväksi, että hän edustaa vakautta, on kokenut ja osaa politiikan faktat sisäpiiriläisenä.

Macronin vastaehdokkaana Le Pen ei ole tarjonnut vakautta eikä edes tuoreutta. Macronin uutuudesta vuonna 2017 viehättyneelle tai Mélenchonia vuonna 2022 äänestäneelle idealistiselle ranskalaiselle ei näiden vaalien toisella kierroksella ole ollut ehdokasta.

Jos Macron voittaa, seuraava iso ongelma ovat kesäkuussa järjestettävät parlamenttivaalit. Ranska on presidenttivetoinen poliittinen järjestelmä. Hallitukset ovat presidentin hallituksia, jotka toteuttavat presidentin näkemystä. Menneellä viisivuotiskaudella se onkin sujunut Macronin laajan parlamentaarisen tuen vuoksi.

Jos Macron saa jatkokauden, kesäkuun vaaleissa hänelle on hyvin vaikeaa saada enää tällaista tukea ja hallitsemisen vapautta. Mutta sama tilanne on edessä silloinkin, jos Le Pen voittaa. Ranskaa odottaa varsin todennäköisesti viisivuotiskausi, jonka aikana presidentin valta on heikompi kuin edellisellä kaudella.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.