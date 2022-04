Katutila kantakaupungissa on rajallista, joten hinta voisi määräytyä kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Asukaspysäköinnin hinta Helsingin kantakaupungissa saattaa nousta tuntuvasti lähivuosina. Hinnoittelussa siirrytään markkinaehtoiseen malliin, jos kaupunginvaltuusto lopulta hyväksyy suunnitelmat.

Esitys on tänään tiistaina kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä. Etukäteen suunnitelmat ovat saaneet varauksettominta tukea vihreiltä ja vasemmistoliitosta – puolueet ovat löytäneet autoilusta asian, johon markkinamalli mainiosti sopii. Vain perussuomalaiset ovat ilmoittaneet vastustavansa esitystä.

Uusi hinnoittelumalli otettaisiin käyttöön aikaisintaan vuoden 2024 alussa. Sitä ennen kaupunginhallitus päättää hintojen korotuksista.

Asukaspysäköinnin nykyinen hinta, 30 euroa kuukaudessa, on ollut voimassa viime vuoden alusta alkaen. Uudessa mallissa hinta määräytyisi kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kaikkein kysytyimmillä alueilla hinta voisi silloin nousta jopa 90 euroon kuukaudessa. Yrityspysäköintitunnusten hinta taas voisi nousta 93 euroon kuukaudessa vuoteen 2029 mennessä. Hinnat nousisivat vaiheittain.

Uudistus tukisi osaltaan kaupungin strategisia tavoitteita niin ilmasto-, liikenne-, elinkeino- kuin asuntopolitiikassakin. Uudistus auttaisi myös yksityisiä pysäköintilaitoksia, joiden maanalaiset parkkihallit eivät nyt pysty kantakaupungissa hintakilpailuun kadunvarsipysäköinnin kanssa.

Uudistuksen perusteluna on ajatus siitä, että tiheästi rakennetussa kantakaupungissa katutila on rajallista ja sille on muutakin käyttöä. Tätä taustaa vasten kadunvarsipysäköinti on tällä hetkellä edullista. Markkinavetoisella hinnoittelulla katutila saataisiin todennäköisesti riittämään paremmin myös pysäköintiä varten.

Periaate on sinänsä hyvä, kunhan hinnat eivät nouse liian nopeasti eivätkä kohtuuttomiksi.

