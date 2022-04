Natosta pitää keskustella suoraan, avoimesti ja kaikilta puolilta, mutta eri mieltä olevien leimaaminen ei keskustelua edistä.

Kansanedustaja Erkki Tuomioja on harmistunut median ”sotapsykoosista”.

Kansanedustaja Erkki Tuomiojan (sd) amerikkalaiselle NPR-radiolle antama haastattelu on herättänyt paheksuntaa. Tuomiojan väite siitä, että suomalaisten pelkoja ruokkii ”sotapsykoosiin” joutunut media, on nostattanut vaatimuksia jopa Tuomiojan erosta ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtajan tehtävästä.

Tyrmistyksestä osa on liioiteltua. Media arvostelee poliitikkoja, joten poliitikotkin saavat arvostella mediaa, räväkästikin. Suomessa keskustelu on liian usein kulloisenkin valtamielipiteen peesaamista. On arvokasta, että Tuomiojan tai Anna Kontulan (vas) kaltaiset poliitikot kulkevat vastavirtaan ja tuovat esiin Naton ongelmia.

Turvautuessaan termiin ”sotapsykoosi” Tuomioja teki kuitenkin saman virheen kuin presidentti Tarja Halonen puhuessaan vuonna 2008 virolaisten ”postsovjeettisesta traumasta”. Psykiatrisen terminologian käyttö eri mieltä olevista on tuttua koulunpihalta ja autoritäärisistä yhteiskunnista, mutta asiallista keskustelua se ei edistä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.