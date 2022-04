Katsomusopetusta ollaan uudistamassa, mutta eriytetystä opetuksesta ei vieläkään päästä.

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon eli niin kutsuttujen katsomusaineiden opetusta ollaan uudistamassa, mutta liian pienin askelin.

Helsingin yliopiston tutkijat Eero Salmenkivi ja Vesa Åhs selvittivät opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä katsomusaineiden opetuksen uudistamista. Viime torstaina julkaistussa raportissa esitetään, että entistä suurempi osa katsomusaineiden opetuksesta voitaisiin antaa yhteisesti. Kirkkoon kuuluvien pitäisi myös voida valita halutessaan elämänkatsomustieto. Tämä ei ole nykyisen lain mukaan mahdollista, mutta kirkkoon kuulumaton oppilas voi valita uskonnonopetuksen.

Ehdotukset ovat odotusten mukaisia. Jo etukäteen tiedettiin, että hallituspuolueista ainakaan keskustalla ei ole valmiuksia pitemmälle meneviin uudistuksiin. Niinpä Suomi on jatkossakin jäämässä ainoaksi Pohjoismaaksi, jossa katsomusaineiden oppilaat erotellaan eri ryhmiin. Suomen lisäksi eriytettyä mallia toteuttavat raportin mukaan Itävalta, Puola, Bulgaria ja Latvia.

Ruotsissa kaikille yhteiseen tunnustuksettomaan opetukseen siirryttiin vuonna 1962, Tanskassa vuonna 1985 ja Norjassa vuonna 1997. Täyteen tasapuolisuuteen näissäkään maissa ei päästä, sillä kristinusko saa opetuksessa usein enemmän tilaa kuin muut uskonnot.

Suomen mallissa on tutkijoiden mukaan ansionsa, jotka liittyvät katsomustaustan ja vähemmistöjen oikeuksien huomioimiseen, laadukkaisiin opetussuunnitelmiin sekä hyvin koulutettuihin opettajiin. Kun koulu tarjoaa oman uskonnon opetusta, sen sisältöä ja laatua voidaan valvoa.

Mutta mallissa on myös ongelmansa. Uskonnon merkitys nuorille on nopeasti vähentynyt samalla kun uskonnollisten ryhmien määrä on Suomessa kasvanut. Tämä korostaa muiden uskontojen ja katsomusten ymmärtämisen sekä vuoropuhelun tärkeyttä. Katsomusopetuksen ei pitäisi jakaa oppilaita eri ryhmiin vaan tuoda heidät yhteen. Aika on kypsä rohkeammalle uudistukselle.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.