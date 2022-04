Ravintola Kappeli on täynnä kulttuurihistoriaa

Harvoin ravintolassa on arvotaidetta jopa keittiössä. Esplanadin Kappelissa on.

Kappelin keittiössä on ilmatiiviissä koteloissa kaksi merkkiteosta: Albert Edelfeltin

Aika harvassa ravintolan keittiössä taitaa olla arvokasta taidetta. Helsingin Esplanadin Kappelissa on. Keittiön seinällä on Albert Edelfeltin maalaus Gambrinus. Sen alapuolella on Oscar Kleinehin maalaama Rouenin katunäkymä.

Kappeli ei olekaan ihan mikä tahansa ravintola, vaan yksi kaupungin vanhimmista. Se on täynnä kulttuurihistoriaa. Rakennus on valmistunut vuonna 1867, mutta jo sitä ennen paikalla oli puinen paviljonki.

1800-luvun lopulla Kappeli oli yhdessä ravintola Kämpin kanssa Suomen tuolloisen kulttuurikerman kokoontumispaikka. Vakioasiakkaita olivat muun muassa Juhani Aho, Albert Edelfelt, Eino Leino, Oskar Merikanto ja Jean Sibelius. Taiteilijat lahjoittivat teoksiaan ravintolalle korvaukseksi maksuttomista sunnuntaiaamiaisista.

Nyt rakennus on saanut arvoisensa kohtelun, kun uusi omistaja HOK-Elanto on peruskorjannut sen. Ravintola terasseineen avautui sopivasti juuri ennen vappua.

