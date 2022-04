Sota on lännelle kova konsultti

Länsi voi vielä vaikuttaa ratkaisevasti Ukrainan voittoon tai tappioon – ja siten omaan turvallisuuteensa.

Sota on kova konsultti. Sen on saanut havaita Saksan liittokansleri Olaf Scholz, jonka kykyä johtaa maataan keskellä historiallista turvallisuustilanteen murrosta on epäilty niin Saksassa kuin sen ulkopuolellakin.

Myös Yhdysvallat on arvioinut uudelleen Ukrainan tilanteen ja sodan kulun merkitystä. Jos länsi aikoo varmistaa, ettei Venäjä ole pian uhka koko muulle maailmalle, Venäjää on heikennettävä sotilaallisesti Ukrainassa juuri nyt. Länsi voi vielä vaikuttaa ratkaisevasti Ukrainan voittoon tai tappioon – ja siten omaan turvallisuuteensa.

Yhdysvallat kokosi yli 40 valtiota pysyvään ryhmän, joka koordinoi aseapua Ukrainaan. Ramsteinin sotilastukikohdassa Saksassa tiistaina järjestetty kokous osoitti, että Yhdysvallat aikoo tosissaan pysäyttää Venäjän.

Ukraina tarvitsee raskasta kalustoa. Saksakin toimittaa Ukrainaan ilmatorjuntapanssarivaunuja. Mukana Ukrainaa tukevassa koalitiossa on myös Suomi, jonka kannattaa Nato-jäsenyyshakemuksen jättämisen alla osoittaa, että Yhdysvaltojen viesti aseavun merkityksestä on ymmärretty.

Suomi on antanut Ukrainalle neljään eri otteeseen aseapua, mutta pikainen päätös viidennestä avustuserästä olisi Suomen oman asian kannalta poliittista viisautta. Tuki ei jäisi Yhdysvalloilta huomaamatta.

Sodan kulusta saa harvoin hyviä uutisia. Nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, että Yhdysvallat uskoo Ukrainan kykyihin voittaa sota. Ukrainan joukot ovat osoittautuneet sitkeiksi ja ketteriksi uudistumaan.

Myös Saksa osoitti taas merkkejä siitä, että maa voi toimia Euroopan turvallisuuden hyväksi. Saksa antaa raskasta kalustoa Ukrainaan ja on valjastanut aseteollisuutensa mukaan Ukrainan tukemiseen.

Viimeistään Ramsteinissa Yhdysvallat teki Saksalle selväksi, mistä on kyse. Vaikka Venäjä voi julistaa minkä tahansa asian voitokseen, tätä sotaa se ei voita.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.