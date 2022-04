Nyt yleisö ja politiikka painavat yhteen suuntaan, juridiikka toiseen.

Energiakauppaa Venäjän kanssa tekevät länsiyritykset ovat joutuneet kahden ristikkäisen voiman puristukseen.

Yleisö ja politiikka painavat yhteen suuntaan, juridiikka toiseen. Moraalittomana pidettyä kaupankäyntiä vaaditaan lopetettavaksi, mutta samaan aikaan kaupankäynti sallitaan. Välillä jopa samat ihmiset onnistuvat olemaan molemmilla puolilla väittelyä.

Yksi pakotteiden ja vastapakotteiden kanssa ongelmiin joutuneista yhtiöistä on suomalaisen Fortumin omistama saksalainen Uniper, joka tuo kaasua Venäjältä Saksaan.

Ongelmien lähtökohta on EU-komissiossa. Komissio on kertonut, että kaasulaskuja ei saa maksaa ruplissa. Komissio on kuitenkin sallinut sen, että länsiyhtiöt maksavat kaasuostoksensa Gazprombankiin euroissa, pankki muuttaa eurot rupliksi ja tilittää potin Venäjälle.

Uniper aikoo tehdä näin, koska se on toiminut niin ennenkin ja koska tapa ei riko sanktioita, Saksan lakeja tai saksalaisia ohjeita. Uniper ei ole ollut aikeissakaan muuttaa käytäntöään ja maksaa suoraan ruplilla, koska silloin yhtiö ottaisi valuuttariskin itselleen.

Venäjä ylpeilee saavansa maksut nyt ruplissa, kuten on vaatinut – mutta unohtaa kertoa, että on saanut maksut ruplissa ennenkin. Nyt ulkomaankaupan kanssa tekemisissä olevat venäläisyritykset joutuvat vain muuttamaan saamansa kauppasumman rupliksi kokonaan eivätkä aiempaan tapaan osittain.

Jos moraali ja säännökset halutaan yhteneviksi, yhtenäistäminen on tehtävä komissiossa ja EU-maissa. Niiden on päätettävä lopettaa kauppa tai kiellettävä kaikki asioiminen Gazprombankin kanssa – jos siis energiakauppa halutaan todella pysäyttää, ja jos vastuuta halutaan kantaa eikä sysiä sinne tänne.

Komission ja jäsenmaiden tekemä selkeä linjaus olisi myös yrityksille juridinen tuki, force majeure, johon voisi vedota, jos kaupan katkeamisesta tulisi jälkiselvittelyjä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.