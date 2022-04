Suurvaltakamppailun keskellä Euroopan maiden poliittisen johdon on nyt kestettävä eri suuntiin repivät ristipaineet ja pidettävä rintama Venäjää vastaan tiiviinä.

Nopeasti nousevat ja nopeasti surkastuvat suurvallat saavat yleensä maailmankirjat sekaisin. Donald Trumpin kaudella Yhdysvallat vaikutti taantuvalta suurvallalta. Maailmanpoliisin alamäki avasi tilaa muille. Venäjä ja Kiina vahvistivat otettaan suurvaltapelistä ja hakivat myös toisistaan liittolaista Yhdysvaltoja vastaan.

Presidentti Vladimir Putinista tuli kuitenkin oman propagandansa vanki. Ajoitus hyökkäyssodalle Ukrainassa oli väärä. Putin sai vastaansa kovat talouspakotteet ja yhtenäisen lännen. Eurooppa ei ollut niin riippuvainen venäläisenergiasta kuin Kreml laski.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on päättänyt näyttää Venäjälle sen todellisen paikan. Näyttämö on Venäjän valitsema: Ukraina. Yhdysvallat aikoo tukea Ukrainaa niin, että se voittaa sodan. Biden antaa Ukrainaan 33 miljardin dollarin edestä lisäapua rahana ja aseina. Yhdysvaltain kokoama 40 maan liittouma on sitoutunut tukemaan Ukrainaa pitkäksi aikaa. Tuki osoittaa, että Yhdysvallat varautuu Ukrainassa hyvin pitkään sotaan.

Sodan luonne muuttuu nyt todelliseksi suurvaltakamppailuksi. Vaikka pandemian jälkilasku, jätti-inflaatio ja teollisuuden tuotantoketjujen riippuvuus Kiinasta painavat Yhdysvaltoja, Yhdysvallat on yhä ylivoimainen talous- ja sotilasmahti. Biden aikoo puristaa Venäjän talouden ja sotakoneiston kuiviin, vaikka se veisi vuosia. Se ei jää huomaamatta Kiinalta.

Venäjän tappio Ukrainassa on Euroopankin tavoite. Suurvaltakamppailun keskellä poliittisen johdon on nyt kestettävä repivät ristipaineet ja pidettävä rintama Venäjää vastaan tiiviinä. Putin työnsi niin Naton kuin Euroopan unioninkin tilanteeseen, jossa on mietittävä ensisijaisesti turvallisuutta. Se maksaa.

Myös Venäjä pannaan maksamaan hyökkäyssodastaan kova hinta. Ukrainassa Venäjä pelataan ulos suurvaltapelistä.

