Intiassa ja Pakistanissa on kärsitty piinaavasta kuumuudesta. Asiantuntijat ovat jo kauan ennustaneet, että alue on yksi eniten ilmastonmuutoksesta kärsiviä seutuja.

Tyttö myi vettä kuumana päivänä New Delhissä 27. huhtikuuta.

Intiaa ja Pakistania piinaa parhaillaan lämpöaalto, joka koettelee jo ihmisten selviytymiskyvyn rajoja. Lämpötila on ollut laajoilla alueilla pitkään yli 40 astetta, mutta monissa paikoissa on mitattu lähes 50 asteen lukemia.

Lukemat ovat poikkeuksellisia tähän aikaan vuodesta. Alueen kesät ovat tukalia ja helleaallot yleisiä, mutta tänä vuonna kuumuus tuli pari kuukautta tavallista aikaisemmin.

Helteen seurauksena vedestä on jo ollut pulaa. Se on johtanut myös laajoihin ja pitkiin sähkökatkoihin, eivätkä jääkaapit tai ilmastointi toimi niiden aikana. Miljoonat ihmiset ovatkin joutuneet kuumuuden vuoksi hengenvaaraan.

Aikainen helle on myös tuhonnut satoja. Asiantuntijoiden mukaan erityisesti vehnäsadot kärsivät, ja sillä voi olla laajoja vaikutuksia. Vehnän hinta on jo noussut sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Sekä Venäjä että Ukraina ovat olleet tärkeitä vehnänviejiä.

Alueen keväthelteiden juurisyy on ilmastonmuutos. Asiantuntijat ovat jo kauan ennustaneet, että alue on yksi eniten ilmastonmuutoksesta kärsiviä seutuja. Osasta siitä uhkaa tulla elinkelvoton. Pakistanin ilmastoministeri on jo sanonut maan olevan eksistentiaalisessa kriisissä. Kuumuus sulattaa muun ohella jäätiköitä. Samalla tekoaltaat kuivuvat.

Etenkin Intian johto on suhtautunut innottomasti maan päästöjen leikkaamiseen. Se on vastuutonta, mutta omaa elintasoaan ilmaston kustannuksella nostaneella lännellä ei ole juuri varaa heristellä sormea.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia aletaan nyt toden teolla nähdä. Ne ovat järisyttäviä ja arvaamattomia. Intiassa ja Pakistanissa asuu yli 1,5 miljardia ihmistä. Ilmastopakolaisuusaaltojen lisäksi edessä voi olla sisäisiä levottomuuksia. Sekä Intia että Pakistan ovat ydinasevaltioita, joten niiden ajautuminen kaaokseen koskisi kaikkia.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.