Kaikenlainen tuen osoitus Ukrainalle on tärkeää, ja yksi osa tukea on länsimaiden näkyminen Kiovassa.

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on nyt vilkasta, kun presidentti Volodymyr Zelenskyin luona lappaa arvovieraita. Monet maat avaavat uudestaan suurlähetystöjään Kiovassa, josta diplomaatit siirtyivät sodan alta turvallisempiin paikkoihin. Se viestii, että luottamus Ukrainan voittoon vahvistuu.

Tuen osoittaminen Ukrainalle on tärkeää, ja yksi osa tukea on länsimaiden näkyminen Kiovassa. Myös tiedonsaannin kannalta on tarpeen olla paikan päällä Kiovassa. Yhdysvallat avaa lähetystönsä toukokuun lopussa.

Pohjoismaista ensimmäisenä Kiovaan palasi Tanskan suurlähettiläs, ja Ruotsi avaa lähetystönsä pian. Myös Suomi valmistelee paluuta Kiovan-suurlähetystöön lähiaikoina. Lähetystön ja henkilökunnan turvallisuutta on vielä sitä vahvistettava, jotta henkilökunnalle on suojaa pommitusten aikana.

Venäjä viestii toisella tavalla. Kun YK:n pääsihteeri António Guterres vieraili viime viikolla Kiovassa, hänen hotellinsa lähelle osui ohjus.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.