EU-kansalaiset tunnistavat, että Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan tuli Euroopan turvallisuuden vedenjakaja.

Euroopan unioni on viime vuosikymmenet ollut jatkuvasti kriisissä. Kriisit ovat ravistelleet Euroopan vakautta ja yhtenäisyyttä niin, että koko unionin on pelätty hajoavan. Euro- ja finanssikriisi jakoivat EU:n pohjoiseen ja etelään, pakolaiskriisi itään ja länteen. Britannian EU-ero muutti voimasuhteita, ja koronaviruspandemia sulki rajoja.

Vaikka EU on ollut välillä polvillaan, Venäjää vastaan se seisoo pää pystyssä. Euroopan unioni on jälleen kerran osoittanut, että tosipaikassa jäsenmailla on poliittista tahtoa tehdä sellaista, mitä pidettiin mahdottomana.

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan heikkouksista huolimatta EU:n vastaus Venäjälle on ollut kova ja yhtenäinen. Talouspakotteet eristivät Venäjän kansainvälisestä taloudesta. Yritykset vetäytyivät nopeasti ja määrätietoisesti Venäjältä. Ukraina on saanut EU-mailta miljardien eurojen edestä aseita ja rahaa. Apu miljoonille ukrainalaisille pakolaisille on mittavaa. EU:n rauhanrahastosta on rahoitettu aseapua. EU-maat katkovat maailmaa mullistavalla tavalla energiariippuvuuttaan Venäjästä.

Euroopan unionin jäsenmaiden kansalaiset tunnistavat, että Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan tuli Euroopan turvallisuuden vedenjakaja. Eurooppalaisten tuntoja mittaavan tuoreen eurobarometrin mukaan suurin osa eurooppalaisista katsoo, että sodan alkamisen jälkeen EU on osoittanut solidaarisuutta sekä toiminut yhtenäisesti ja nopeasti.

Suomalaisten arviot EU:n toimintakyvystä Ukrainan sodan keskellä ovat keskimääräistä paremmat. Se rikkoo perinteistä mielikuvaa epäsolidaarisesta Suomesta, joka vaatii Kreikalta vakuuksia, panee vastaan talouskriisiin joutuneiden maiden tukemiselle pandemian keskellä eikä halua jakaa taakkaa, kun eteläiseen Eurooppaan tulee turvapaikanhakijoita.

EU:n vastaus Venäjän sotaan Ukrainassa osoittaa, miten suora kytkös EU:n vahvalla toimijuudella ja solidaarisuudella on myös Suomen turvallisuuteen. Hyvä, että suomalaisetkin ovat sen ymmärtäneet.

