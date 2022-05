Venäjä ei voi enää voittaa Ukrainassa, ja koronaviruspandemia selättää lopulta Kiinan kommunistisen puolueen – ellei puolue ymmärrä perääntyä.

Kaksi autoritaarista maata, Venäjä ja Kiina, ovat aloittaneet sodat, jotka ne häviävät. Venäjä ei voi enää voittaa Ukrainassa, ja tätä menoa koronaviruspandemia selättää lopulta Kiinan kommunistisen puolueen.

Kiina on tulkinnut pandemiaa oudosti. Kun Kiinan presidentti Xi Jinping vieraili kaksi vuotta sitten pandemian epäillyssä lähtöpisteessä Wuhanissa, hän turvautui sodan retoriikkaan ja asetti koronaviruksen näkymättömäksi vihollisekseen. ”Koko maa on vastannut kaikella voimallaan, kattavilla ja tiukoilla kontrollikeinoilla ja aloittanut kansan sodan”, hän sanoi.

”Kansan sota” näytti aluksi sujuvan hyvin. Vaikka Kiina oli havahtunut viruksen ilmaantumiseen sen verran hitaasti, että epidemia ehti livahtaa maailmalle, omassa maassa taudin leviäminen saatiin tiukoin toimin aisoihin. Totalitaarisessa maassa ei tarvinnut noudattaa lännestä tuttuja demokratian pelisääntöjä. Ihmisten liikkuminen estettiin, ja heitä suljettiin koteihinsa ilman aikaa vievää perusoikeuspunnintaa.

Asemasodan jälkeen korona on käynyt Kiinassa vastahyökkäykseen. Kun tartuntamäärät kasvoivat Shanghaissa alkukeväällä, Kiina joutui käyttämään kovakouraisia ja vastustusta herättäneitä keinoja sulkeakseen ihmisiä sisätiloihin. Eristykset jatkunevat toukokuun loppuun.

Shanghai on Kiinan mittapuulla länsimielinen kaupunki. Kaupungin teollisuudella on kytkentöjä Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Shanghaissa kansalaiset eivät alistu määräyksiin yhtä helposti kuin maaseudun keskellä sijaitsevissa kaupungeissa. Tartuntoja on havaittu muuallakin, esimerkiksi Pekingissä.

Muu maailma on jo siirtynyt tilaan, jossa koronaviruksen kanssa opetellaan elämään. Kiina käy kuitenkin erillissotaansa aseinaan totaaliset eristykset ja vajaatehoiset kotimaiset rokotteet. Ikääntyneen väestön rokotuskattavuus on vähäinen, eikä nuorempi väki ole saanut tartunnoista immuniteettia.

Koronan uusia variantteja on jo havaittu. Etelä-Afrikka kulki pandemian neljännessä aallossa edeltä. Kun Euroopassa tartuntamäärät lisääntyivät, Etelä-Afrikassa ne jo vähenivät. Nyt Etelä-Afrikassa tartunnat ovat taas jyrkässä kasvussa: viides aalto nousee.

Etelä-Afrikassa koronaviruksen aiheuttamat sairastumiset ovat tänä keväänä olleet yleensä lieviä, ehkä aiemman kierroksen tuottaman vastustuskyvyn vuoksi. Tartunnat ovat vaatineet harvoin sairaalahoitoa, eikä kuolleita ole tullut läheskään samassa suhteessa kuin edellisissä aalloissa.

Yhdysvalloissa ja Euroopassa viides aalto nousee todennäköisesti viimeistään syksyllä. Tällä tavalla koronavirustauti jäänee jossain muodossa vielä vuosiksi kiertämään maailmaa.

Voittaakseen ”kansan sodan” Kiinan täytyisi kytkeä itsensä maailmasta irti. Koronaviruksen omikronvariantit tarttuvat niin herkästi, että eristäytymisen pitäisi olla täydellinen. Se on vaikeaa, ellei mahdotonta.

Jos koronan nollatoleranssi on kommunistiselle puolueelle uskottavuuskysymys, samoin on kansalaisten elintasoa nostattava talouskasvu. Se on jo kärsinyt koronasuluista huomattavasti.

Kiinan ylimmille päättäjille uhkaa käydä samoin kuin Venäjän johtajille: aloitetusta sodasta tuli sodan julistaneille uskottavuuskysymys.

Valittua strategiaa ei voi muuttaa ilman, että johtajat menettävät kasvonsa. Autoritaarisissa, pelolla johdetuissa maissa kasvojen menettäminen on vaarallista. Pelko lamauttaa, mutta se voi myös kadota yhtäkkiä ja arvaamattomasti.

Venäjä ei voi enää peruuttaa, mutta Kiinalla se mahdollisuus vielä on. Kiinan valitsema tiukka viivytystaistelu uhkaa kuitenkin käydä kalliiksi, sillä rokotusten heikkous ja huono kattavuus sekä vähäinen laumaimmuniteetti ovat aiheuttamassa ”kansan sodassa” laajoja tappiota. Sekin voi vielä olla uhka Xin hallinnolle.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.