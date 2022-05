Suomi on rakentamassa itärajalle aitaa. Raja-aitoja nousee nyt kovaa vauhtia ympäri maailmaa. Se on surullinen ajan merkki.

Suomi suunnittelee aitojen rakentamista itärajan kriittisiin kohtiin. Aitojen tarkoitus on estää niin kutsuttua välineellistettyä muuttoliikettä eli sitä, että Venäjä painostaisi Suomea lähettämällä rajan yli suuren määrän turvapaikanhakijoita. Hallitus ei ole vielä tehnyt asiasta päätöstä, mutta aikeella on puolueiden laaja tuki.

Suomen ja Venäjän raja-aita liittyy 2000-luvun trendiin, jossa aitoja on noussut ympäri maailmaa kiihtyvään tahtiin. Suurin osa niistä torjuu juuri laitonta siirtolaisuutta, osa salakuljetusta tai terrorismia. Kun kylmä sota 30 vuotta sitten loppui, raja-aitoja oli kymmenkunta. Nyt niitä on 74. Uusia on rakenteilla 15 – ja kohta siis yksi lisää.

Suomen ja Venäjän rajaa on vaikea sulkea rajalinjalta, joka on pitkä ja metsäinen. Sen sijaan liikennettä voidaan valvoa rajan läheisyydessä. Niin Venäjä on tähän asti tehnytkin, mutta enää siihen ei voida luottaa. Estämisen sijasta voidaan nähdä puskemista. Siksi aita on parempi kuin ei mitään.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.