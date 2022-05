Ydinasevaltio Britannia on Euroopan tiedustelu- ja sotilasmahti, jolla riittää kunnianhimoa kasvattaa globaalia rooliaan.

Britannian pääministeri Boris Johnson toimii Naton puolesta Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyysprosessin kummisetänä. Britannia on ottanut keskeisen roolin siinä, miten Nato osoittaa Venäjälle, ettei uusia tulokkaita häiritä. Suomi ja Ruotsi saivat Britannialta poliittisen sitoumuksen siitä, että Britannia tukee, jos Suomeen tai Ruotsiin hyökättäisiin ja apua tarvittaisiin.

Läheinen yhteistyö Britannian kanssa myös Natossa on Suomelle luontevaa. Ydinasevaltio Britannia on Euroopan tiedustelu- ja sotilasmahti, jolla riittää kunnianhimoa kasvattaa globaalia rooliaan. Vaikka Britannian ero Euroopan unionista oli valtava pettymys ja katkoi siteitä, brittien johtamalla kymmenen maan JEF-joukolla on luotu uutta yhteistyötä Pohjois-Euroopan ja Itämeren alueella.

Venäjään Britannian suhde on tyly. Suomi puolestaan ajaa Natossakin sitä, että jos mahdollista, Venäjään on pidettävä kanava auki. Mistään suuresta linjaerosta ei voi kuitenkaan puhua. Juuri nyt Johnsonin kova Venäjä-linja sopii Suomelle hyvin.

