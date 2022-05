Suomen oli turha jatkaa vanhalla linjalla epäluotettavan naapurinsa kanssa. Uuteen linjaan kuuluu myös suora puhe julkisuudessa. Se näkyi keskiviikkona, kun Niinistö sanoi lehdistötilaisuudessa Venäjän aiheuttaneen Suomen hakeutumisen Natoon.

Suomen Nato-polulla ohitettiin torstaina tärkeä merkkipaalu, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoittivat yhteisellä lausunnolla kannattavansa Suomen jäsenyyttä Natossa. Yhteislausunto poisti turhan kilvan siitä, kumpi lausuu ensin.

”Suomen on ensi tilassa haettava Naton jäseneksi. Toivomme, että tämän ratkaisun tekemisen vielä edellyttämät kansalliset askeleet otetaan lähipäivinä ripeästi”, Niinistö ja Marin ilmoittivat.

Ilmoituksen sisältö oli odotettu eikä sisältänyt yllätyksiä. Marinin on tiedetty kannattaneen jäsenyyttä alkukeväästä, ja Niinistönkin myönteinen kanta on kevään mittaan tihkunut haastattelu haastattelulta selvemmin näkyviin. Valtiojohdon laajoilla diplomaattikierroksilla Nato-maihin ei myöskään ole ilmennyt mitään syytä vetää hätäjarrusta prosessissa, jolla on jo kansan ja eduskunnan enemmistön vankka tuki.

Tämä ei vähennä ilmoituksen historiallisuutta. Niinistön ja Marinin lausunto oli virallinen ilmoitus Suomen Venäjän-politiikan muutoksesta.

Syksystä 1944 alkaen Suomi pyrki pitämään toimivat suhteet ensin Neuvostoliittoon ja sitten Venäjään. Kylmän sodan aikana niin lavennettiin Suomen yhteyttä länteen. Suomi liittyi kylmän sodan päätyttyä EU:hun, mutta säännöllinen yhteys Kremliin helpotti naapurimaiden käytännön asioiden hoitoa. Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus oli osa tätä suhdetta. Suomi yritti lisätä sillä alueen vakautta.

Joulukuussa Venäjä kuitenkin vaati Natoa lupaamaan, ettei se ota uusia jäseniä, eli Venäjä käytännössä yritti julistaa Suomen osaksi etupiiriään. Helmikuussa Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Suomen oli turha jatkaa vanhalla linjalla epäluotettavan naapurinsa kanssa.

Uuteen linjaan kuuluu myös suora puhe julkisuudessa. Se näkyi keskiviikkona, kun Niinistö sanoi lehdistötilaisuudessa Venäjän aiheuttaneen Suomen hakeutumisen Natoon.

