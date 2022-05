Hoitajien ja muiden kunta-alalla toimivien välit ovat pahasti tulehtuneet.

Sovintolautakunnan esityksen hylkäämisen jälkeen hoitajien palkkariita näyttää jatkuvan kauas horisonttiin. Tehy ja Super aikovat katsoa kaikessa rauhassa, millaiset korotukset muut kunta-alan ammattiryhmät saavat. Joka tapauksessa hoitajat haluavat enemmän kuin muut – ja katsovat olevansa siihen oikeutettuja.

Muissa kunta-alan ammattiryhmissä on pitkään ihmetelty, miksi Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on puhunut vain hoitajien palkankorotuksista. Kunta-alalla kun on ollut tapana, että kaikki saavat samansuuruiset prosenttikorotukset. Nyt syy on selvinnyt: koska Rytkönen haluaa isot korotukset vain hoitajille.

Rytkösen vaatimus on sinänsä looginen: jos koko kunta-ala saisi sellaiset korotukset kuin hoitajat ovat vaatineet, julkinen talous ajautuisi entistä pahemmin alijäämäiseksi. Se johtaisi veronkorotuksiin, mikä ei lisäisi kansan kannatusta lakkolaisille. Parempi siis, että hoitajat saavat, mutta muut jäävät ilman.

Muiden kunta-alan ryhmien mielestä se ei ole parempi. Ne voivat haluta kytkeä omat korotuksensa hoitajien korotuksiin. Ja jos ei nyt, niin viimeistään seuraavalla palkkakierroksella muut ryhmät lähtevät tasaamaan puntteja hoitajien kanssa.

Kunta-alan liittojen keskinäiset välit eivät ole koskaan olleet järin lämpimät, mutta nykyään ne ovat hyytävät. Vastavetona hoitajien operaatioon akavalaisten neuvottelujärjestö Juko haluaa hoitajat ulos kuntien sopimusneuvotteluista. Siihen ehkä mennäänkin. Myös hoitajajärjestöt ovat vuosikausia pyristelleet irti kunta-alan yleisestä työ- ja virkaehtosopimuksesta.

Kun terveydenhoito siirtyy vuodenvaihteessa kunnilta hyvinvointialueille, hoitajien palkat maksetaan käytännössä valtion kassasta.

Takarajana hoitajien sopimuksille voi pitää sote-palveluiden siirtoa kunnilta hyvinvointialueille, joka tapahtuu vuodenvaihteessa, tai vielä vähän sen jälkeen.

Syksyllä pitäisi teollisuudenkin sopia toisen vuoden palkankorotuksista. Jos oikein huonosti käy – ja niin näyttää käyvän – hoitajien palkoista neuvotellaan samoihin aikoihin kuin teollisuuden ensi vuoden palkoista.

Tilanne muistuttaisi kovasti entisten aikojen tupo-neuvotteluja sillä erotuksella, että neuvotteluja käytäisiin eri pöydissä eikä keskitetysti. Tieto kuitenkin kulkee pöydästä toiseen.

Syksyllä voidaan nähdä kunnon kyttäystilanne: teollisuuden liitot haluavat ensin nähdä, mitä hoitajat saavat, ja sovittavat palkkavaatimuksensa sen mukaan. Palkkakierteen uhka on todellinen.

Hoitajat ovat luottaneet kansan tukeen, demarivetoiseen hallitukseen ja kohta myös eduskuntavaalien luomaan huutokilpailuun.

Hallitus saa käsiinsä niin sanotun viheliäisen ongelman. Jos hallitus suostuu ainoastaan hoitajien vaatimuksiin, se miellyttää hoitajia, mutta katkeroittaa muut kunta-alat. Jos taas kunta-alalla kaikki saavat isot korotukset, hallitus näyttää taloudellisesti vastuuttomalta. Hoitajat ovat laskeneet olevansa saletissa, mutta niin ei välttämättä ole.

Myötätuntoa hoitajien vaatimuksille vielä riittää. Hoitajista on krooninen pula, joka koronavirusepidemian aikaan vielä kärjistyi. Moni hoitaja joutui joustamaan muun muassa kesälomien sijoittelussa. Paremmat palkat lisäisivät alan houkuttelevuutta, vaikka eivät ratkaisisi kaikkia ongelmia – työvoimaa ei voi rahallakaan taikoa tyhjästä.

Rytkösen ja Superin puheenjohtajan Silja Paavolan ääneen lausutut palkkavaatimukset hoitajille tiedetään. Sitä ei tiedetä, mikä heille riittää. Palkkaneuvotteluissa pitäisi suostua myös kompromisseihin. Nyt ei sellaista valmiutta ole hoitajilta vielä näkynyt.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.