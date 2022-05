Ukraina taistelee Venäjää vastaan muidenkin puolesta, mutta kovalla hinnalla. Jokainen sotapäivä lisää ukrainalaisten kärsimyksiä.

Yhdysvallat sitoutuu yhä vahvemmin Ukrainan puolustustaisteluun Venäjän hyökkäystä vastaan. Keskiviikkona kongressi hyväksyi suurella enemmistöllä uuden 40 miljardin dollarin tukipaketin – se oli enemmän kuin presidentti Joe Biden uskalsi edes pyytää.

Sotilasavun kasvattamista perusteltiin erityisesti venäläisten Ukrainassa tekemillä sotarikoksilla, mutta amerikkalaisilla on kyllä tarvittaessa kykyä katsoa pahoja tekoja sormien läpi – tai tehdä niitä itsekin. Varsinainen syy lisääntyneeseen auttamishaluun on muualla.

Ukrainalaiset ovat osoittautuneet erinomaisiksi taistelijoiksi. Materiaalisesta alivoimastaan huolimatta he ovat todistaneet kykynsä vahingoittaa vakavasti Yhdysvaltojen jälkeen maailman toiseksi vahvinta sotilasvoimaa. Venäjän on arvioitu kuluttaneen ja menettäneen Ukrainassa runsaasti parasta sotilaskalustoaan – muun muassa lippulaiva Moskvan – sekä mahdollisesti jopa 15 000 miestä.

Venäjän mieshukka kahdessa ja puolessa kuukaudessa on jo samaa luokkaa kuin kymmenessä vuodessa Afganistanissa. Afganistanin sota oli tärkeä tekijä Neuvostoliiton romahduksessa, ja juuri siksi Yhdysvallat afgaanisissejä aseisti. Nyt Venäjä on uppoamassa vielä pahempaan suohon Ukrainassa, jossa konflikti on muuttumassa suunnattomasti resursseja nieleväksi näännytyssodaksi.

Yhdysvallat katsoo koko maailmaa. Venäjä ja Kiina ovat haastaneet Yhdysvallat ja sen liittolaiset geostrategisessa kilpailussa. Jos Venäjä kuluttaa voimansa Ukrainassa, Kiinakin on heikompi. Ja jos oikein hyvin käy, presidentti Vladimir Putin voi kaatua ja Venäjä vaihtaa suuntaa.

Venäjän heikentyminen on myös Suomen etu. Kun Karjalan varuskunnat tyhjenevät, Suomeen kohdistuva uhka pienenee. Ukrainalaiset taistelevat selviytymisestään, mutta vuodattavat samalla vertaan muidenkin puolesta.

Lännen tulee tukea Ukrainaa. Ratkaisuja Ukrainassa tulee kuitenkin hakea sen pohjalta, mikä on hyväksi ukrainalaisille. Tavoitteena ei pitäisi olla pitkä näännytyssota vaan taistelujen päättyminen ja kunniallinen rauha.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.