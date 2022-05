Virastojen aukioloon on hyvä saada joustoa

Hallitus haluaa määrittää, mitä termi ”aukiolo” tarkoittaa. Palvelut eivät voi olla vain ajanvarauksen takana.

Hallitus haluaa uudistaa valtion virastojen aukioloaikoja koskevaa sääntelyä. Esitys lakimuutoksista jätettiin viime viikolla eduskuntaan, minkä lisäksi hallitus valmistelee uutta asetusta.

Uudistus tuleekin tarpeeseen. Nykyinen aukioloa koskeva sääntely on vuodelta 1994 eli ajalta ennen nykyistä perustuslakia ja digitaalistumista. Nykyinen sääntely ei tee eroa erilaisten viranomaisten ja toimipaikkojen välillä, vaan määrittää pääsääntöiseksi aukioloajaksi arkipäivät kello 8.00–16.15.

Tiettyjä poikkeuksia on sallittu. Osa virastoista on ottanut myös erivapauksia, mikä on saattanut olla järkevää mutta periaatteessa ongelmallista.

Vastaisuudessa virastot voivat päättää omista aukioloajoistaan paljon nykyistä vapaammin. Se voi helpottaa kansalaisten arkea. Myös termi ”aukiolo” määritellään. Uuden lain mukaan aukioloaikana ”viranomaisen on tarjottava ajanvarauksetta neuvontaa ja otettava vastaan asiakirjoja”. Tärkeät palvelut eivät voi olla vain ajanvarauksen takana.

