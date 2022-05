Euroviisut ja jääkiekon MM-kisat ovat kevään kaksoiskarnevaali. Tänä vuonna Suomi luottaa molemmissa kokemukseen.

The Rasmuksen lavashow’hun Torinon Euroviisuissa kuuluu sadetakkeja ja ilmapalloja.

Kahden koronavirusvuoden jälkeen kevätkarnevaaleja päästään vihdoin juhlimaan normaalissa epäjärjestyksessä. Kevään tuplajuhla – Euroviisut ja jääkiekon MM-kisat – tiivistyy tähän lauantaihin: Torinon viisufinaalissa Suomea edustaa The Rasmus, ja Tampereen kiekkoareenalla Suomi kohtaa Latvian.

Kummassakin kisassa Suomi hakee menestystä kokemuksella. Vuonna 1994 perustetun The Rasmus -yhtyeen huippuvuosista on aikaa. Kilpailukappale Jezebel taas on tehty yhdessä lukuisista hittikappaleistaan tunnetun Desmond Childin, 68, kanssa. Taattua ammattityötä, mutta mihin se riittää?

Samaa voi kysyä MM-kiekosta, jossa mestarivalmentaja Jukka Jalonen hakee olympiavoitolle jatkoa tuttujen luottomiestensä voimin. ”Meidän peli” toimii ja rutiinia riittää, mutta löytyykö intohimoa ratkaisevilla hetkillä?

Maailmantilanne luo varjonsa molempiin kilpailuihin. Venäjä on joukoista poissa, Ukrainan Kalush Orchestra taas viisufinaalin ennakkosuosikkeja.

