Nato on Suomelle rauhan tae

Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd) ovat helpottuneita Nato-prosessin hyvästä sujumisesta – ja syystäkin.

Suomen hakeutuminen Naton jäseneksi on ollut tiedossa jo jonkin aikaa, mutta päätös asiasta tehtiin tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteiskokouksessa sunnuntaina.

Aikataulut riippuivat monesta asiasta, mutta valtiojohdolta ei jäänyt huomaamatta, että historiallinen hetki osui Kaatuneitten muistopäivään. Niinistö kertoi runsaslukuiselle kansainväliselle lehdistölle, että hänellä oli ollut aamusta asti tunteet pinnassa, sillä päivä oli alkanut käynnillä sankarivainajien haudoilla.

Nato-prosessiin on ehtinyt kevään mittaan kertyä erilaisia sivupolkuja, joten historiallisena päivänä oli tärkeää muistuttaa tärkeimmästä. Suomi hakeutui Natoon ennen kaikkea yhdestä syystä. ”Ei enää koskaan sotaa Suomessa”, pääministeri Sanna Marin (sd) tiivisti.

Kun pääministeriltä kysyttiin, mikä oli hänen oma tunnetilansa historiallisella hetkellä, tämä vastasi: ”Huojennus.” Vastaus tiivisti Valtiosalissa leijuneen tunnelman. Niin presidentti kuin pääministerikin vaikuttivat helpottuneilta siitä, että Nato-prosessi on onnistunut näin hyvin. Ihan toisinkin kun olisi voinut käydä.

Asioita eletään eteenpäin, mutta selitetään jälkeenpäin. Nato-prosessi voi jälkikäteen katsottuna näyttää paljon suunnitellummalta kuin se oikeasti oli. Päättäjillä on suuri kiusaus liioitella oman selvänäköisyytensä määrää ja varhaisuutta. Siksi on syytä muistaa se, että lauantaisessa Ylen Ykkösaamussa presidentti Niinistö tunnusti rehellisesti oman ajattelunsa liikkuneen suunnilleen samaa tahtia kansalaisten ajattelun kanssa. ”Onkohan käynyt niin, että me ollaan kaikki ihmisiä, niin johtajat kuin kansalaisetkin”, Niinistö sanoi.

Sitä suurta viisautta ei aina ole kenelläkään, eikä mistään löydy sitä huonetta, jossa asioista päätetään.

Kevään Nato-ratkaisu ei ole tapahtunut vakaassa vaan arvaamattomasti liikkuvassa ympäristössä. Siis vähän niin kuin eri suuntiin liikkuvat junat osuisivat vierekkäisille raiteille ja sankarin pitäisi oikealla hetkellä loikata yhdestä junasta toisen junan läpi kolmanteen.

Tärkein ja arvaamattomin muuttuja oli Ukrainan sota, koska sen kehitys ratkaisi toisen keskeisen muuttujan eli Yhdysvaltain kannan. Lisäksi piti ottaa huomioon muita asioita, kuten suomalaisten mielipide ja päätösprosessi, Ruotsi, eri Nato-maiden kannat sekä Venäjä.

Vastuullisen päätöksentekijän kanta tällaisessa tilanteessa ei ole koskaan pelkkä ”kyllä” tai ”ei” vaan ”kyllä, jos” tai ”ei, jos”. Nyt liikkuvat osat sattuivat Suomen kannalta kohdalleen, ja päätös saatiin tehtyä.

Helpotusta ei aiheuta vain päätöksenteon sujuvuus vaan myös se, että Venäjä tuntuu ainakin tietyissä rajoissa ymmärtävän Suomen ratkaisua. Presidentti Niinistö soitti lauantaina presidentti Vladimir Putinille, koska halusi kertoa tälle suoraan Suomen päätöksestä. ”Suomi ei ole mikään livahtelija, joka häipyy hiljaa nurkan taakse”, presidentti perusteli.

Suoruus tuntuisi toimivan. Niinistön mukaan Putinin vastaväitteet jäivät odotettua laimeammiksi. Niinistö arveli, että Venäjä on saattanut alistua Suomen Nato-jäsenyyteen, eikä halua nostaa asiasta meteliä ainakaan juuri nyt – ehkä siksi, että Suomen perustelut päätökselleen ovat niin uskottavat, että tavallinen venäläinenkin ne ymmärtää.

Niinistö sanoi päätelleensä keskustelusta, että Venäjä tuskin kohdistaa Suomeen sotilasoperaatioita, muuta kiusantekoa ehkä kylläkin. Mutta siihen Suomi on teknisesti ja henkisesti varautunut.

Suomi ei ole vielä Natossa. Maa jalkojen alla on yhä liikkeessä, yllätyksiäkin varmasti tulee. Mutta juuri nyt tilanne näyttää ihan hyvältä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.