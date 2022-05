Muutaman kuukauden päästä läntisen kuluttajan – äänestäjän – suopeus kivuliaille hintoja nostaville ratkaisuille voi jo hiipua ja mukavuudenhalu voittaa.

Venäjän-vastainen taloussota ja Ukrainan sota ovat päätymässä samankaltaiseen vaiheeseen, uuvuttavaan asemasotaan. Molemmissa taistoissa tarvitaan sitkeyttä.

Kun Venäjä iski Ukrainaan, länsi reagoi nopeasti ja voimakkaasti, mikä oli yllätys Venäjän päättäjille. Lännenhän piti olla mukavuudenhaluinen, löysä ja demokratiansa vuoksi heikko.

Venäjän-vastaisia sanktioita tuli yksi toisensa jälkeen. Voimakkaimpia rangaistuksia ovat olleet Venäjän keskuspankin varojen jäädyttäminen ja lukuisten venäläisten rahoituslaitosten sulkeminen ulos kansainvälisiltä markkinoilta.

Päätösten jälkeen lännessä uskottiin, että Venäjän talous romahtaa. Kun esimerkiksi Suomen Pankki teki maaliskuussa arvioitaan Venäjän näkymistä, niiden yhtenä perustana oli, että ruplan arvosta katoaa kolmasosa ja tuonnin arvosta puolet. Oletettiin, että tästä seuraa Venäjän suurin talouskriisi Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.

Venäjän talous on päällisin puolin kestänyt paljon odotettua paremmin. Vaihtotase on vinksahtanut valtavan ylijäämäiseksi, ja pakotteet ovat nostaneet fossiilisen energian hintaa. Ruplakin on elpynyt tasolle, jolla se oli ennen sotaa. Kuten uutistoimisto Reuters laski: rupla on ollut vahvin iso valuutta tänä vuonna. Sen kurssi oli viime viikolla jo vahvempi kuin kertaakaan viiteen vuoteen. Ruokakaupoissa on ruokaa ja vaatekaupoissa vaatteita.

Venäjän talouden vastustuskyky on kuitenkin vain kuorta. Rupla ei ole enää aidosti vapaasti vaihdettava valuutta, joten sen arvo ei heijastele muun maailman käsitystä Venäjän talouden kunnosta. Vaihtotaseen vinksahtamista selittää ennen kaikkea se, että lännen vienti Venäjälle on käytännössä katkennut. Kaupoissa tavaraa riittää, mutta hinnat nousevat äkkijyrkästi eikä kotimainen tuotanto pysty korvaamaan läntisen tuonnin laatua. Läntiset investoinnit ovat loppuneet ja osaajat pakenevat.

Venäjä ei romahda vaan murenee. Venäjän talous on jo kauan luisunut alamäkeen pitkän aikavälin mittareilla tarkasteltuna. Tuottavuus on heikkoa ja työvoimapanos kutistuu. Venäjän talous perustuu fossiilienergian vientiin, ja fossiilisen energian kulutus kutistuu maailman vihreässä siirtymässä.

Ukrainan sodalle ei ole näkyvissä loppua. Venäjän armeija jumiutui paikoilleen. Ukrainan armeijalla ei ole aikoihin sellaista voimaa, että se voisi häätää venäläiset maasta kokonaan, kun Venäjä alkaa vuorostaan käydä puolustussotaa Ukrainan maaperällä. Ukrainalle ei kelpaa enää sodan lopettamiseen mikään muu lopputulos kuin selkävoitto.

Jos sodan kovin pauhu hiljenee, lännessä voi koittaa Ukraina-väsymys. Keski-Euroopan maissa hintapopulismi nousee jo. Kova inflaatio nostattaa niitä poliittisia voimia, jotka haluavat estää hintojen nousua kiihdyttäviä ratkaisuja – esimerkiksi sellaisia, jotka katkaisisivat venäläisen öljyn ja kaasun tuonnin Eurooppaan.

Ranskassa pidetään kesäkuussa parlamenttivaalit, joissa hinnat ovat paljon tärkeämpi vaaliteema kuin Ukrainaan tai ulkosuhteisiin yleisesti liittyvät asiat. Koko ranskalainen vasemmisto on ryhmittynyt kannattamaan teemoja, joissa vaaditaan rajoituksia hinnoille ja joissa pyritään rikkomaan lännen yhtenäisyyttä EU- ja Nato-kriittisillä näkemyksillä.

Venäjän taloutta ei ehkä saa äkkiä romahtamaan, mutta sen murenemista pitää nopeuttaa. Venäläisen öljyn ja kaasun tuonnin lopettaminen tuhoaisi maan talouden vastustuskyvyn. Euroopan pitää edistää tuontikieltoja tai -tulleja heti.

Muutaman kuukauden päästä kuluttajan – äänestäjän – suopeus kivuliaille ratkaisuille voi jo hiipua ja mukavuudenhalu voittaa. Silloin presidentti Vladimir Putinin arvio läntisen demokratian heikkoudesta osoittautuisi oikeaksi.

