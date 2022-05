Turkkilaisten ostovoima hupenee, ja Erdoğanin omapäinen toiminta vain jyrkentää maan talouden alamäkeä.

Jos Euroopassa inflaatio on kiihtynyt, niin Turkissa se on jo ihan hurja: 70 prosenttia. Hinnat nousevat myös istanbulilaisella kalatiskillä.

Kun autoritaarisen maan johtaja alkaa ärhäkäksi, silloin pitää katsoa, mitä hän käytöksellään peittää.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan uhkaa jäädyttää Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyysprosessin, jos hänen vaatimuksiinsa ei suostuta. Hän on muun muassa vaatinut Suomelta ja Ruotsilta kovempaa linjaa kurdien PKK-järjestöä ja sen edustajia kohtaan. Myös aseiden vientikiellosta Turkkiin olisi hänen mukaansa luovuttava.

Erdoğan on aiemminkin ärhennellyt strategisilla hetkillä. Vuonna 2017 Erdoğan nostatti turkkilaisten tunteita vertaamalla sekä Hollantia että Saksaa natsihallintoon ja uhkaili maita rangaistuksilla. Tuolloin Turkin ylin johto väitti myös, että Saksa on liian löysä PKK:ta kohtaan.

Rähäkkä osui hetkeen, jolloin Turkissa valmistauduttiin kansanäänestykseen maan uudesta perustuslaista. Sillä aiottiin siirtää maata yhä enemmän presidenttivetoiseksi. Äänestyksestä oli tulossa tiukka, ja ääniä oli tarjolla Keski-Euroopassa, jossa on paljon Turkista muuttaneita.

Hollanti ja Saksa eivät kuitenkaan suostuneet siihen, että Erdoğanin tukijoukot järjestäisivät Saksassa ja Hollannissa Turkin perustuslain muutoksia tukevia poliittisia tilaisuuksia rajoituksetta. Saksassa ja Hollannissa on paljon myös kurdeja, minkä vuoksi vaalitilaisuuksien pelättiin muuttuvan väkivaltaisiksi.

Erdoğanin vertaukset suututtivat Saksan ja Hollannin johtajia, mutta maltti voitti ja odottelu riitti. Perustuslain hyväksymisen jälkeen Turkin välit Saksan ja Hollannin kanssa normalisoituivat sille välttävälle tasolle, jolla ne olivat aiemminkin olleet.

Suomen ja Ruotsin Nato-hakemus osuu taas sellaiseen hetkeen, kun Erdoğan hakee nostatusta. Parlamentti- ja presidentinvaalit lähestyvät ja Turkin talous heikkenee. Vaaleista on tulossa mielipidetiedustelujen mukaan tiukat, mikä on epämiellyttävä yllätys Erdoğanille. Hinnoista on tullut kaikkialla iso poliittinen teema. Kansat punnitsevat poliittisia vaihtoehtoja suhteessa elinkustannusten muutokseen.

Maissa, joissa ylimmät hallitsijat ovat kahmineet itselleen lähes kaiken vallan – kuten Turkissa perustuslain muutoksella – he saavat vastuulleen myös kaikki maan ongelmat.

Turkin inflaatioprosentti on 70. Maan vaihtotase huonontuu ja kasvu hiipuu. Turkin liira on heikentynyt pelkästään tänä vuonna 16 prosenttia.

Erdoğan on tehnyt sen, mihin edes Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole ryhtynyt: hän otti maansa keskuspankin suoraan ohjaukseensa. Erdoğanilla on taloustutkijoiden todisteluista sekä reaalitalouden näytöistä poikkeava tulkinta, jonka mukaan matalat korot hillitsevät inflaatiota. Hän on kieltänyt keskuspankkia tekemästä oikein eli nostamasta korkoja.

Erdoğan uskoo, että kansaa kannattaa voidella rahalla. Tämä toimii koko ajan huonommin, kun ostovoima heikkenee päivä päivältä ja vaalit lähestyvät. Valuutta kärsii, sillä ulkomaisten investoijien silmissä politiikan lyhyen aikavälin tarpeiden ja rahapolitiikan pitkän aikavälin tarpeiden sotkeminen lisää maariskiä aikana, joka on talouden kannalta muutenkin hyvin riskipitoinen.

Naton laajentumisen jarruttaminen voi olla räyhäkkä sisäpoliittinen yritys, mutta talouskehityksen tuomaa menetystä se ei turkkilaisille kompensoi. On vaikea uskoa, että ostoskorinsa hinnan kallistumiseen kanssa tuskaileva turkkilainen saisi kaupan kassalla paremman mielen siitä, että Turkin presidentti on uhitellut Suomelle ja Ruotsille.

Varmimmin Erdoğanin toiminta lisää Turkin taloudellista riskiä, jyrkentää maan talouden alamäkeä ja kasvattaa kauppalaskua entisestään. Suomen ja Ruotsin kannalta onnetonta on, että Pohjolan maat eivät voi mitään Erdoğanin poliittisten vaikeuksien juurisyille – hintojen nousulle ja Erdoğanin omatekoiselle rahapolitiikalle. Ja toisin kuin vuonna 2017, nyt ei ole aikaa maltilliseen odotteluun.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.