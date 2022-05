Venäjältä kuuluu uhkauksia Ukrainaa ja Suomea odottavista ”yllätyksistä”. Oikeasti Venäjällä on täysi työ toipua maan keväällä kokemista yllätyksistä.

Venäläiset televisiokatsojat saivat maanantaina hieroa silmiään, kun eläkkeellä oleva eversti Mihail Hodarjonok ruoti sodan huonoa sujumista Rossija 1 -kanavan 60 minuuttia -ohjelmassa. Hodarjonokin mukaan Ukrainan armeija ole läheskään niin heikko kuin Venäjällä on uskottu, joten tilanne sodassa uhkaa muuttua Venäjän kannalta huonommaksi.

Keskiviikkona Hodarjonok palasi televisioon ilmeisesti itsekritiikkiä harjoitettuaan. Nyt hän oli sitä mieltä, että puheet Ukrainan kyvystä vastahyökkäykseen olivatkin ”suurta liioittelua” ja Venäjä on tarjoamassa lähiaikoina Ukrainalle ”epämiellyttävän yllätyksen”.

”Yllätys” tuntuu nyt olevan Venäjällä viikon sana, sillä ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoi keskiviikkona, että myös Suomea odottavat sotilaalliset toimet, joiden aikataulu on ”yllätys”.

Venäläiset vaalivat ajatusta, että he ovat suuria yllättäjiä. Presidentti Vladimir Putin hankki itselleen mainetta yllätysiskuillaan Georgiassa, Krimillä ja Syyriassa. Sama kuvio yritettiin toistaa Ukrainassa. Se ei kuitenkaan onnistunut, sillä aiemmista virheistään oppineet yhdysvaltalaiset olivat valmiina.

Tiedustelutietoja julkistamalla ja venäläisten operaatiot ennustamalla yhdysvaltalaiset riistivät itselleen aloitteen, jota venäläiset eivät ole saaneet takaisin. Venäläiset ovat kokeneet kevään aikana ikävän yllätyksen toisensa jälkeen. Ensimmäinen suuri yllätys oli ukrainalaisten puolustuskyky, toinen lännen vastatoimet, kolmas Suomen ja Ruotsin vauhdikkaat Nato-prosessit. Venäläiset ovat koko kevään olleet askeleen vastapuolta jäljessä.

Länsimaissa tai Suomessakaan on ihan turha vaivata päätä liikaa sillä, millaisia yllätyksiä venäläiset mahtavat suunnitella, sillä he eivät selvästikään nyt suunnittele paljon mitään. Venäläisillä on ihan tarpeeksi työtä yrittäessään tajuta, miten tässä näin kävi – ja miten tästä sotkusta selvitään.

