Sörnäisten metroaseman remontti on tehnyt koko Kurvin alueesta entistä levottomamman. Huono kehitys pitää pysäyttää.

Piritorin remontti on levittänyt huumekaupan häiriöitä naapurustoon.

Vaasanpuistikko eli tuttujen kesken Piritori on pitkään tunnettu Helsingin huumekaupan keskuksena. Meno aukiolla on säilynyt villinä, vaikka Kallio ja Sörnäinen ovat muuttuneet hyvinkin arvostetuiksi asuinalueiksi. Yhteiseloa on helpottanut se, että alueelta haetaan urbaania ja rosoistakin elämänmuotoa.

Mutta rajansa rosoillakin. Sörnäisten metroaseman remontti on sulkenut Piritorin ja saanut sen vakiokävijät levittäytymään lähikaduille. Se häiritsee niin asukkaita kuin yrittäjiäkin. Huumeiden kauppaaminen ja käyttö sekä väkivallan uhka ovat ajamassa muualle esimerkiksi kierrätystavaraa myyvät UFF:n ja Fidan. Se kertoo tilanteen vakavuudesta, sillä ne eivät ole mitään herkkiä hienostoputiikkeja.

Huumeita voi olla vaikea häätää kokonaan alueelta, eikä se ehkä kannatakaan, sillä silloin häiriöt siirtyisivät muualle. Huono kehitys on kuitenkin pysäytettävä. Kun remontti ensi keväänä valmistuu, aukiosta pitää saada vähemmän Piritori ja enemmän Vaasanpuistikko.

