Nykyinen sovittelija Vuokko Piekkala saattaa mennä vaihtoon.

Hakuaika valtakunnansovittelijan virkaan seuraavaksi nelivuotiskaudeksi päättyy keskiviikkona 25. toukokuuta. Nykyinen valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala ei ole kertonut, hakeeko hän jatkokautta vai ei. Piekkala on julkisuudessa punninnut asiaa toisaalta–toisaalta-tyyliin.

Juuri tuo tyyli tässä ongelma onkin. Piekkalaan on oltu sen verran tyytymättömiä, että hän saattaa mennä vaihtoon, haki hän jatkokautta tai ei.

Palkansaajapuoli on ilmaissut tyytymättömyyttään Piekkalaan pitkään. Osasyynä olivat hänen antamansa haastattelut. Niissä Piekkala sanoi, että jos työmarkkinoilla on syntynyt niin sanottu yleinen palkkalinja, hänen luotaan on turha tulla hakemaan enempää.

Linjaus sai kysymään, mihin sovittelijaa edes tarvitaan, jos tämä vain kopioi ja liittää esityksiinsä muiden sopiman numeron. Palkansaajien puolelta toivottiin sovittelijan vaihtamista jopa kesken kauden.

Piekkala tuli valtakunnansovittelijaksi vuonna 2018, kun hänen edeltäjänsä Minna Helle siirtyi ennen oman toimikautensa päättymistä työnantajaleiriin, Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajaksi. Myöhemmin hänestä on tullut järjestön varatoimitusjohtaja.

Helle oli valittu valtakunnansovittelijaksi palkansaajapuolen vuorolla, olihan hän toiminut pitkään sekä STTK:ssa että Akavassa. Hän oli myös Tehyn vuoden 2007 joukkoirtisanoutumisuhassa keskeinen toimija. Siksi Kuntatyönantajat ei olisi halunnut Hellettä virkaan.

Piekkala on toimikautensa ajan pitänyt matalaa profiilia. Hänessä ei ole ollut samanlaista karismaa – eikä auktoriteettia – kuin monissa voimakastahtoisissa ja joskus myös kovaäänisissä edeltäjissään. Ehkä Piekkalan aiempi ura selittää asiaa: hän tuli valtakunnansovittelijaksi kirkon sopimusvaltuuskunnan eli kirkkotyönantajan leivistä.

Myös Piekkalan osaamisen ohuudesta on huomauteltu. Esimerkiksi Piekkalan ehdotusta kunta-alan palkkariitaan palkansaajaliitot pitivät Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien KT:n sanelemana.

Työmarkkinajärjestöjen sopimuksen mukaan tällä kertaa työnantajien puoli esittää ehdokasta valtakunnansovittelijaksi. Tiettävästi Piekkalan on annettu ymmärtää, että jatkokautta ei kannata hakea. Vaikka esittämisvuoro vaihtelee työnantajien ja työntekijöiden välillä, sovittelijaehdokkaan on hyvä kelvata myös toiselle osapuolelle.

Piekkalan onnistumista voidaan arvostella, mutta nykyinen työmarkkinasolmu ei olisi ollut helppo pala kenellekään. Ei sen avaamisessa onnistunut kunta-alan palkkariitaa ratkomaan asetettu sovittelulautakuntakaan.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) nimitti huhtikuun alussa sovittelulautakunnan Piekkalan esityksestä. Lautakunnan puheenjohtajaksi valittiin alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen. Noin kuukauden istuttuaan lautakunta antoi sovintoesityksen, joka kelpasi kuntatyönantajalle mutta ei työntekijöille. Lisäksi esitys nostatti paljon pahaa verta.

Ehdotus sai Etelärannan väen näkemään punaista, mutta eipä se miellyttänyt teollisuuden palkansaajiakaan. Ehdotukseen oli rakennettu ikiliikkuja: kunta-alan palkansaajat saisivat viitenä vuotena palkkaohjelmassa joka vuosi noin prosenttiyksikön verran yli teollisuuden niin sanotun yleisen linjan. Jos siis Teollisuusliitto olisi neuvotellut syksyllä noin kahden prosentin korotukset, kunta-ala olisi saanut automaattisesti noin kolmen prosentin korotukset. Seuraavalla kierroksella Teollisuusliitto olisi sitten yrittänyt kuroa kunta-alan korotukset kiinni. Tässä mallissa palkkakierteen vaara oli todellinen.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on yrittänyt vahtia niin sanottua Suomen mallia: vientiteollisuus määrittäisi palkankorotuksille katon, jota muut eivät saa ylittää. Sovittelulautakunnan ehdotus kunta-alan palkkariitaan olisi kääntänyt Suomen palkkamallin nurin.

Työmarkkinat ovat nyt niin sekaisin, että kovin monesta asiasta ei yksimielisyyteen päästä. Valtakunnansovittelijan vaihtamisesta yhteisymmärrys saatetaan kuitenkin saavuttaa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.