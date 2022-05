Energian kulutusta ja tuotantoa ohjannut sotkuinen hintasignaali kirkastui hetkessä. Moraalin, kallistuneen hinnan ja oman lompakon sovittaminen yhteen on pakko tehdä omassa kulutuksessa.

Euroopassa on edistetty ilmaston lämpenemisen vastaisia ratkaisuja hinnoilla. Mitä enemmän jokin toiminta tuottaa hiilidioksidipäästöjä, sitä kalliimmaksi tällaista aktiviteettia on yritetty tehdä.

Hintasignaalin ongelma on ollut vuodesta toiseen se, että viestiä on sotkettu monilla ristikkäisillä ohjauskeinoilla. Liian kalliiksi muuttuva tuhoava toiminta on sittenkin saanut subventioita tai poikkeuksia esimerkiksi siksi, että työllisyyden on pelätty kärsivän. Hintaohjaus on käynyt sekavaksi, ja sekavuutta ovat luoneet myös ne, joiden olisi pitänyt pyrkiä yksinkertaiseen kirkkauteen. EU-komissio on yksi näistä ristiriitaisista toimijoista. Se esitteli torstaina ideoitaan, joilla katkaistaisiin riippuvuus Venäjän energiasta. Sekin on ollut ikuinen hanke, jota on sanoilla edistetty, teoilla haitattu.

Komissio sälyttää vastuuta energian säästämisestä kuluttajillekin, mikä on ihan oikein ja juuri nyt kalliiden hintojen vuoksi välttämätöntäkin. 1970-luvun energiakriisin aikaan kansalliset kampanjat ohjasivat kansalaisia vähentämään energiankulutustaan. Osa keinoista kuulostaa nyt hupaisilta, mutta kampanjoilla oli kuitenkin toimiva psykologinen viritys: ne valpastuttivat kuluttajat huomaamaan, että energia on luksusta. Sittemmin hintasignaali sumentui, mikä edisti ilmaston tuhoutumista.

Ukrainan sota kirkasti signaalin ja kansalaisten moraalin kerralla. Energian hinnat ovat nousseet jyrkästi, eikä Euroopassa ainakaan vielä ole nähty hintamellakoita. Moraalin, kallistuneen hinnan ja oman lompakon sovittaminen yhteen on pakko tehdä omassa kulutuksessa. Hintasignaali menee nyt suoraan ja esteittä läpi loppukuluttajalle. Onneksi suurella osalla kuluttajista on keinoja sopeutua – ja tehdä samalla oikein sekä ilmaston että Ukrainan hyväksi. Energia on taas oikealla paikallaan, luksustuotteiden ylähyllyllä, tuotteena, jonka etikettiin on kirjoitettu luksustuotteiden kielellä ”à consommer avec modération” – kulutettava harkiten.

